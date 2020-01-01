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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ратнівщина: коронавірусом інфікувалися прикордонник та працівник сільради

Ратнівщина: коронавірусом інфікувалися прикордонник та працівник сільради
Станом на ранок 19 червня у Ратнівському район загалом зареєстровані 43 випадки коронавірусу, 4 з них – за останню добу.

Про це повідомили 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що серед захворілих – два працівники поліції, лісопереробного підприємства «Спільний ліс», працівник відділу прикордонної служби «Тур», працівник сільської ради села Велимче, а також троє дітей.

Нагадаємо, станом на 19 червня на Волині загалом станом на ранок 19 червня зареєстрували 1673 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 людини, на жаль, померли від ускладнень хвороби. За останню добу підтвердили 63 випадки інфікування.

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Теги: Ратнівський район, коронавірус, нові випадки
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