Ратнівщина: коронавірусом інфікувалися прикордонник та працівник сільради

Станом на ранок 19 червня у Ратнівському район загалом зареєстровані 43 випадки коронавірусу, 4 з них – за останню добу.Про це повідомили 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що серед захворілих – два працівники поліції,, працівник відділу прикордонної служби «Тур», працівник сільської ради села Велимче, а також троє дітей.Нагадаємо, станом на 19 червня на Волині, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 551 особа. 52 людини, на жаль, померли від ускладнень хвороби. За останню добу підтвердили 63 випадки інфікування.