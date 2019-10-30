На Волині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл біля магазину
Сьогодні, 19:40
До Ратнівського відділу поліції звернувся 33-річний житель села Броди та повідомив про викрадення мотоцикла Lifan.
Правоохоронці встановили, до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 18-річний жителя сусіднього села, інформує сектор комунікації поліції Волині.
З’ясувалось, що заявник залишив мотоцикл біля магазину у селі Броди. Правопорушник скористався відсутністю власника та незаконно заволодів ним. Поліцейські оперативно встановили та розшукали зловмисника. Транспортний засіб вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику про підозру у скоєному злочині. Санкція статті передбачає штраф до 20 тис. 400 грн. або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Триває досудове слідство, під час якого з’ясують усі обставини злочину.
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Правоохоронці встановили, до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 18-річний жителя сусіднього села, інформує сектор комунікації поліції Волині.
З’ясувалось, що заявник залишив мотоцикл біля магазину у селі Броди. Правопорушник скористався відсутністю власника та незаконно заволодів ним. Поліцейські оперативно встановили та розшукали зловмисника. Транспортний засіб вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику про підозру у скоєному злочині. Санкція статті передбачає штраф до 20 тис. 400 грн. або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Триває досудове слідство, під час якого з’ясують усі обставини злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл біля магазину
Сьогодні, 19:40