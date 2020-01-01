Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води





Про це інформує ДКП "Луцьктепло".



Зазнаачється, що сьогодні, 19 червня, працівники підприємства виконали земляні роботи та роботи із демонтажу зношених трубопроводів.



А роботи із відновлення трубопроводів гарячого водопостачання продовжаться в понеділок, 22 червня. Відновлення послуги - після завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з витоком на тепловій мережі без гарячого водопостачання залишилися два житлові будинки на вулиці Воїнів-афганців, 1 та проспекту Соборності, 28 у Луцьку.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Зазнаачється, що сьогодні, 19 червня, працівники підприємства виконали земляні роботи та роботи із демонтажу зношених трубопроводів.А роботи із відновлення трубопроводів гарячого водопостачання продовжаться в понеділок, 22 червня. Відновлення послуги - після завершення робіт.

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