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Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води

Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води
У зв'язку з витоком на тепловій мережі без гарячого водопостачання залишилися два житлові будинки на вулиці Воїнів-афганців, 1 та проспекту Соборності, 28 у Луцьку.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Зазнаачється, що сьогодні, 19 червня, працівники підприємства виконали земляні роботи та роботи із демонтажу зношених трубопроводів.

А роботи із відновлення трубопроводів гарячого водопостачання продовжаться в понеділок, 22 червня. Відновлення послуги - після завершення робіт.

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Теги: вода, Луцьк, відключення
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