Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 15:43
У зв'язку з витоком на тепловій мережі без гарячого водопостачання залишилися два житлові будинки на вулиці Воїнів-афганців, 1 та проспекту Соборності, 28 у Луцьку.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Зазнаачється, що сьогодні, 19 червня, працівники підприємства виконали земляні роботи та роботи із демонтажу зношених трубопроводів.
А роботи із відновлення трубопроводів гарячого водопостачання продовжаться в понеділок, 22 червня. Відновлення послуги - після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Зазнаачється, що сьогодні, 19 червня, працівники підприємства виконали земляні роботи та роботи із демонтажу зношених трубопроводів.
А роботи із відновлення трубопроводів гарячого водопостачання продовжаться в понеділок, 22 червня. Відновлення послуги - після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя
Сьогодні, 16:07
Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 15:43
Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину
Сьогодні, 15:35