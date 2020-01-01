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Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО

Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Волинським медикам надійшла чергова благодійна допомога для боротьби з коронавірусом.

Партію допомоги, що надійшла на Волинь учора, 18 червня, зустрів та оглянув голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. Надійшло медобладнання для волинських медиків від компанії «Укргазвидобування», повідомляє пресслужба Волинськкої ОДА.

Зокрема, рентгени та монітори пацієнта відразу учора поїхали у Ковельське МТМО (3 монітори пацієнта), Нововолинську центральну міську лікарню (1 рентген, 3 монітори пацієнта), Волинську обласну клінічну лікарню (1 рентген, 4 монітори пацієнта), Волинську обласну інфекційну лікарню (1 рентген, 4 монітори пацієнта), Луцький клінічний пологовий будинок (2 монітори пацієнта), Волинське обласне дитяче ТМО (2 монітори пацієнта), Любомльське ТМО (2 монітори пацієнта) та Ківерцівське районне МТО (2 монітори пацієнта).

Слід зауважити, що один рентген апарат коштує близько 4,5 млн грн, а монітор пацієнта – близько 75 тис. грн. Це вже друга партія допомоги від компанії.

Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Волинські лікарні отримали нове медобладнання для боротьби з коронавірусом. ФОТО

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Теги: Волинь, благодійна допомога, медобладнання
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