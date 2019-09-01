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У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО

У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Брищі Млинівського району сталась жахлива аварія.

Автопригода трапилась 19 червня о 14:15, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення двох зустрічних транспортних засобів: автомобіля Hyundai та вантажівки ЗІЛ. Від удару позашляховик злетів у кювет.

Унаслідок ДТП загинула дитина. Обох батьків каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Млинівського відділення поліції та обласного управління.

У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО





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Теги: аварія, дитина, смерть
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