У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО





Автопригода трапилась 19 червня о 14:15, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення двох зустрічних транспортних засобів: автомобіля Hyundai та вантажівки ЗІЛ. Від удару позашляховик злетів у кювет.



Унаслідок ДТП загинула дитина. Обох батьків каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.



На місці події працюють слідчо-оперативна група Млинівського відділення поліції та обласного управління.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Брищі Млинівського району сталась жахлива аварія.Автопригода трапилась 19 червня о 14:15, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення двох зустрічних транспортних засобів: автомобіля Hyundai та вантажівки ЗІЛ. Від удару позашляховик злетів у кювет.Унаслідок ДТП загинула дитина. Обох батьків каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.На місці події працюють слідчо-оперативна група Млинівського відділення поліції та обласного управління.

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