У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
Сьогодні, 16:05
На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Брищі Млинівського району сталась жахлива аварія.
Автопригода трапилась 19 червня о 14:15, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення двох зустрічних транспортних засобів: автомобіля Hyundai та вантажівки ЗІЛ. Від удару позашляховик злетів у кювет.
Унаслідок ДТП загинула дитина. Обох батьків каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Млинівського відділення поліції та обласного управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилась 19 червня о 14:15, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення двох зустрічних транспортних засобів: автомобіля Hyundai та вантажівки ЗІЛ. Від удару позашляховик злетів у кювет.
Унаслідок ДТП загинула дитина. Обох батьків каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Млинівського відділення поліції та обласного управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя
Сьогодні, 16:07
У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 15:43
Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину
Сьогодні, 15:35