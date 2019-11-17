На Волині днями жалоби за загиблим бійцем оголосили 19 та 20 червня
Сьогодні, 16:21
У зв’язку з похованням загиблого в зоні ООС військовослужбовця з Волині Іллі Струка, яке відбудеться завтра у його рідному селі, днями жалоби в області оголосили 19 та 20 червня
Попередньо жалобним днем було лише 19 червня, але через затримку з доставкою тіла Героя на Батьківщину та похованням, яке відбудеться 20 червня, в області вирішили скорботний дні встановити упродовж двох днів, - інформують у Волинській ОДА.
Відповідно, у ці дні на усій території області необхідно приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також внести відповідні зміни до усіх запланованих програм теле- та радіопередач.
А сьогодні, 19 червня, приблизно о 16 годині на Цуманському перехресті, що на межі Рівненської і Волинської областей, зустріли тіло військового Іллі Струка.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
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19 червня в області оголосили день жалоби за загиблим військовим. Згодом оголосили про продовження днів скорботи до 20 червня.
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Попередньо жалобним днем було лише 19 червня, але через затримку з доставкою тіла Героя на Батьківщину та похованням, яке відбудеться 20 червня, в області вирішили скорботний дні встановити упродовж двох днів, - інформують у Волинській ОДА.
Відповідно, у ці дні на усій території області необхідно приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також внести відповідні зміни до усіх запланованих програм теле- та радіопередач.
А сьогодні, 19 червня, приблизно о 16 годині на Цуманському перехресті, що на межі Рівненської і Волинської областей, зустріли тіло військового Іллі Струка.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
19 червня в області оголосили день жалоби за загиблим військовим. Згодом оголосили про продовження днів скорботи до 20 червня.
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Коментарі 1
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