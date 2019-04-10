Суд не оштрафував волинянина, який гуляв містом без захисної маски
Сьогодні, 16:51
У Ковелі патрульні поліцейські оформили протокол на 36-річного мешканця міста, який о 6-й годині ранку йшов вулицею напідпитку та без захисної маски.
Поліція направила до суду матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП, де передбачається штраф у розмірі 17 тисяч гривень, - пише Ковель.media.
Під час розгляду справи суддя зауважив, що працівники поліції за таких обставин могли просто роз’яснити чоловікові, як йому належить діяти в умовах карантину і цим роз’ясненням обмежитись, оскільки навіть з відеозапису, котрий правоохоронці представили у суді, видно, що у той момент поряд зовсім не було перехожих.
Суд звільнив ковельчанина від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись щодо нього усним зауваженням, а провадження закрив.
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Поліція направила до суду матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП, де передбачається штраф у розмірі 17 тисяч гривень, - пише Ковель.media.
Під час розгляду справи суддя зауважив, що працівники поліції за таких обставин могли просто роз’яснити чоловікові, як йому належить діяти в умовах карантину і цим роз’ясненням обмежитись, оскільки навіть з відеозапису, котрий правоохоронці представили у суді, видно, що у той момент поряд зовсім не було перехожих.
Суд звільнив ковельчанина від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись щодо нього усним зауваженням, а провадження закрив.
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