вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд не оштрафував волинянина, який гуляв містом без захисної маски

Суд не оштрафував волинянина, який гуляв містом без захисної маски
У Ковелі патрульні поліцейські оформили протокол на 36-річного мешканця міста, який о 6-й годині ранку йшов вулицею напідпитку та без захисної маски.

Поліція направила до суду матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП, де передбачається штраф у розмірі 17 тисяч гривень, - пише Ковель.media.

Під час розгляду справи суддя зауважив, що працівники поліції за таких обставин могли просто роз’яснити чоловікові, як йому належить діяти в умовах карантину і цим роз’ясненням обмежитись, оскільки навіть з відеозапису, котрий правоохоронці представили у суді, видно, що у той момент поряд зовсім не було перехожих.

Суд звільнив ковельчанина від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись щодо нього усним зауваженням, а провадження закрив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, захисна маска, штраф, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
Сьогодні, 17:09
Волинянина, який нападав на людей у під’їздах будинків, хочуть відправити до психлікарні
Сьогодні, 17:06
Суд не оштрафував волинянина, який гуляв містом без захисної маски
Сьогодні, 16:51
У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини*
Сьогодні, 16:46
На Волині днями жалоби за загиблим бійцем оголосили 19 та 20 червня
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
Понад 10 тисяч гривень штрафу сплатить волинянин, який п'яним сів за кермо Понад 10 тисяч гривень штрафу сплатить волинянин, який п'яним сів за кермо
08 червень, 05:25
Суд оштрафував чиновника ковельської мерії Суд оштрафував чиновника ковельської мерії
23 травень, 19:19
Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста
10 квітень, 2019, 23:44
Штраф і громадські роботи: ковельчанку покарали за нецензурну лайку Штраф і громадські роботи: ковельчанку покарали за нецензурну лайку
27 вересень, 2017, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
18 червень, 16:57
 1
На Донбасі від снайперської кулі сепаратистів помер 22-річний військовий
Сьогодні, 17:38
 0
Судили волинянина, який хотів за 200 гривень підкупити поліцейських
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
Сьогодні, 17:09
 0
Волинянина, який нападав на людей у під’їздах будинків, хочуть відправити до психлікарні
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8