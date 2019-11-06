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Волинянина, який нападав на людей у під’їздах будинків, хочуть відправити до психлікарні

Волинянина, який нападав на людей у під’їздах будинків, хочуть відправити до психлікарні
Прокурори наполягають на госпіталізації 23-річного мешканця Нововолинська, який вчинив низку розбоїв, до психіатричного закладу із посиленим наглядом.

Зазначається, що упродовж вересня 2019-лютого 2020 чоловік п’ять разів нападав на людей у під’їздах будинків, на вулицях шахтарського міста, а одного разу, проникнувши у житло, він застосовував погрози й насильство, відбирав гроші та цінності (всього на суму понад 7 тис. грн), - інформує пресслужба
прокуратури Волинської області.

У жовтні-листопаді минулого року зловмисник тероризував громадянина, вимагаючи щоразу передавати йому кошти, й у такий спосіб заволодів 1000 грн.

Згодом експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання. Відтак прокурори клопочуть про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.



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Теги: психлікарня, лукаванння, суд, розбійник
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