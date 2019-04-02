Судили волинянина, який хотів за 200 гривень підкупити поліцейських
Сьогодні, 17:30
Судили мешканця Володимира-Волинського, який намагався відкупитися від поліцейських.
Зазначається, що 16 травня 2020 року у селищі Ратне чоловік хотів за 200 гривень залагодити із працівниками поліції питання про не притягнення його до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення (в його авто був відсутній поліс обов’язкового страхування транспортного засобу), - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
У ході досудового розслідування він визнав свою винуватість у наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).
Суд призначив чоловікові покарання у виді штрафу в сумі 8500 грн, який він уже сплатив.
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Зазначається, що 16 травня 2020 року у селищі Ратне чоловік хотів за 200 гривень залагодити із працівниками поліції питання про не притягнення його до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення (в його авто був відсутній поліс обов’язкового страхування транспортного засобу), - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
У ході досудового розслідування він визнав свою винуватість у наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).
Суд призначив чоловікові покарання у виді штрафу в сумі 8500 грн, який він уже сплатив.
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