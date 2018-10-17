На Донбасі від снайперської кулі сепаратистів помер 22-річний військовий

Богдан Коваленко.



Про це заявив голова Нововодолазької ОТГ Олександр Єсін, - передає Корреспондент.



Хлопець пішов служити в ЗСУ за контрактом в жовтні 2017 року. Раніше він закінчив Рокитненський професійний аграрний ліцей №54 за спеціальністю маляр.



Коваленко проходив службу у військовій частині А-0693 у званні старшого солдата. У ніч на 19 червня він загинув від кулі снайпера. У військовослужбовця вдома залишилися батько і бабуся.



"Нововодолазька ОТГ надасть фінансову допомогу родині загиблого героя. Похорон хлопця ми також візьмемо на себе. Найближчим часом плануємо встановити меморіальну дошку на стіні школи, де навчався Богдан Коваленко", - сказав Єсін.



Нагадаємо, що

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