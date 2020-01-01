У Польщі хвора на коронавірус українка пішла на закупи





Як пoвідoмляє



Для її затримання задіяли оснащених спеціалізованими засобами індивідуального захисту правоохоронців. Жінка зізналася у своєму вчинку. Крім того, вона розповіла, що дорогою до магазину не вдягала захисну маску, також не вдягала рукавички, а в магазині розраховувалася готівкою.



Українці пред’явили звинувачення в наражанні на набезпеку життю та здоров'ю інших осіб. Максимальне покарання за це передбачає до 8 років позбавлення волі. До суду вона перебуватиме в спеціальному закладі для арештантів, хворих на коронавірус або підозрою на нього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річну жінку, у якої діагностували коронавірус, заарештували в місті Сохачев (Мазовецьке воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, громадянка України, вже знаючи позитивні результати тесту на COVID-19, свідомо залишила місце проживання, щоб піти за покупками.Для її затримання задіяли оснащених спеціалізованими засобами індивідуального захисту правоохоронців. Жінка зізналася у своєму вчинку. Крім того, вона розповіла, що дорогою до магазину не вдягала захисну маску, також не вдягала рукавички, а в магазині розраховувалася готівкою.Українці пред’явили звинувачення в наражанні на набезпеку життю та здоров'ю інших осіб. Максимальне покарання за це передбачає до 8 років позбавлення волі. До суду вона перебуватиме в спеціальному закладі для арештантів, хворих на коронавірус або підозрою на нього.

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