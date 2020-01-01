вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі хвора на коронавірус українка пішла на закупи

У Польщі хвора на коронавірус українка пішла на закупи
32-річну жінку, у якої діагностували коронавірус, заарештували в місті Сохачев (Мазовецьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, громадянка України, вже знаючи позитивні результати тесту на COVID-19, свідомо залишила місце проживання, щоб піти за покупками.

Для її затримання задіяли оснащених спеціалізованими засобами індивідуального захисту правоохоронців. Жінка зізналася у своєму вчинку. Крім того, вона розповіла, що дорогою до магазину не вдягала захисну маску, також не вдягала рукавички, а в магазині розраховувалася готівкою.

Українці пред’явили звинувачення в наражанні на набезпеку життю та здоров'ю інших осіб. Максимальне покарання за це передбачає до 8 років позбавлення волі. До суду вона перебуватиме в спеціальному закладі для арештантів, хворих на коронавірус або підозрою на нього.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українка, покупки, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
В Україні посилять контроль за дотриманням карантину
Сьогодні, 18:18
ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Польщі хвора на коронавірус українка пішла на закупи
Сьогодні, 17:50
На Донбасі від снайперської кулі сепаратистів помер 22-річний військовий
Сьогодні, 17:38
Судили волинянина, який хотів за 200 гривень підкупити поліцейських
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі
26 травень, 20:45
У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину У Польщі розширили список осіб, які можуть в'їжджати без 14-денного карантину
23 травень, 22:10
У Британії померла українка, інфікована коронавірусом У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
19 травень, 18:38
Смерть 25-річної українки після пологів у Польщі: деталі трагедії Смерть 25-річної українки після пологів у Польщі: деталі трагедії
12 травень, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – шість нових випадків коронавірусу та дві смерті
18 червень, 16:57
 1
В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька
Сьогодні, 18:45
 0
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
У 5-річної дитини, яка померла у Луцьку, не було коронавірусу
Сьогодні, 18:20
 0
В Україні посилять контроль за дотриманням карантину
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8