В Україні посилять контроль за дотриманням карантину





Відповідне доручення на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України у п’ятницю, 19 червня, дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише



«Дуже велика кількість людей перестали дотримуватись карантинних правил і вирішили, що коронавірус зник і шансу захворіти більше немає. Майже тисяча хворих – це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже є дві області, де наповнення лікарень хворими більше 50%», - зазначив прем’єр-міністр.



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На думку очільника уряду, така ситуація «має стати ще раз сигналом того, що коронавірус – це не фейк, це не вигадані речі, це загроза, що ходить поруч з кожним з нас», і єдина можливість убезпечитися від хвороби – це дотримуватися протиепідемічних правил розроблених МОЗ.



«Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюсь до пана Віктора Ляшка. В регіони для контролю має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби. Сьогодні всі відповідні наради були проведені, і ми будемо діяти жорсткіше, щоб українці були в безпеці», - заявив Прем’єр-міністр.



Відповідно прем’єр-міністр дав доручення міністру охорони здоров’я Максиму Степанову та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

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