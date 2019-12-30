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У «ПортCity» організовують виставку мистецтв*

У «ПортCity» організовують виставку мистецтв*
На території торгово-розважального центру "ПортCity" відбудеться виставка мистецтв талановитих творців, які прагнуть заявити про себе.

Щоб стати учасником виставки, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням: https://bit.ly/portcityart.

Реєстрація триватиме з 17.06 до 17.07.2020 року. Тривалість виставки одного учасника - 2 тижні. А головний приз становить 15 000 гривень.

Після закінчення виставки мистецтв, переможця конкурсу оберуть об'єктивніші судді, а сама підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закрита для нових підписників).



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Теги: ПортCity, виставка, мистецтво
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