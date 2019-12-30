У «ПортCity» організовують виставку мистецтв*



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Щоб стати учасником виставки, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням:

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Реєстрація триватиме з 17.06 до 17.07.2020 року. Тривалість виставки одного учасника - 2 тижні. А головний приз становить 15 000 гривень.

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Після закінчення виставки мистецтв, переможця конкурсу оберуть об'єктивніші судді, а сама підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закрита для нових підписників).

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території торгово-розважального центру "ПортCity" відбудеться виставка мистецтв талановитих творців, які прагнуть заявити про себе.Щоб стати учасником виставки, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням: https://bit.ly/portcityart. Реєстрація триватиме з 17.06 до 17.07.2020 року. Тривалість виставки одного учасника - 2 тижні. А головний приз становить 15 000 гривень.Після закінчення виставки мистецтв, переможця конкурсу оберуть об'єктивніші судді, а сама підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закрита для нових підписників).

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