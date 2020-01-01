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ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО

ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО
У Луцьку освітяни та громадські діячі на круглому столі обговорили питання відміни ЗНО у 2020 році.

Так, захід на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення» відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише ІА "Конкурент".

Депутатка Луцькради Алла Надточій зауважила, що всі батьки і діти переймаються майбутнім ЗНО, оскільки спостерігали, якою була ситуація з пробним ЗНО.
ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО

«Мені знається, проблема у тому, що діти стали заручниками. Оскільки центральна влада має брати на себе більшу відповідальність в тому, як проводити основні освітні процеси. А ще проблема полягає у відсутності очільника – міністра освіти. Немає рішення ніякого, ніхто не бере на себе відповідальність, як правильно організувати, продумати процес, адже діти з одного боку найменш захворювані (особливо ця вікова категорія)», – заважила Алла Надточій.

Своєю чергою, головний редактор ІА «Конкурент» Андрій Лучик переконаний, що відміняти ЗНО не можна, оскільки це руйнування інституційних напрацювань.
ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО

«Згадайте, як вводилося ЗНО, спочатку воно було необов’язкове, потім тільки зробили обов’язковим для всіх як ДПА. Для чого це було зроблено? Для того, щоб можна було дивитися цифри і розуміти недопрацювання на рівні країни. Наприклад, треба підвищити якість викладання математики і англійської мови. Зараз, коли це так тяжко далося, ми одним розчерком пера це все знімаємо», – додав медійник.

Завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко також додала, що відміна ЗНО не зекономить коштів, оскільки діти вже «розсаджені» по місцях у визначених навчальних закладах.
ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО

«До цих закладів здійснена прив’язка працівників. Вже навіть передбачено скільки треба дезінфекторів, масок на кожен пункт тестування. Маховик вже розкручений, не можна гальмувати. Це ніяким чином не вплине на якусь економію», – додала Алла Корнейко.

Окрім цього, присутні на заході освітяни додали, що відміна ЗНО може стати ключем для корупційних складових під час вступу до закладів вищої освіти.

Своєю чергою, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход підсумував, що присутні на круглому столі однозначно стоять на позиції, що ЗНО відміняти не можна.

«Треба знайти всі можливості та інструменти, щоб його провести в цьому році. Виклики технічного чи організаційного характеру потрібно зафіксувати і виробити механізми, як їх уникнути в подальшому. Загалом держава та Міносвіти повинні мати чітку стратегію на випадок таких ситуацій, щоб були готові сценарії і батьки, діти та вчителі розуміли, що може бути кілька сценаріїв розвитку подій», – підсумував Михайло Наход.

Зауважимо, на круглому столі були присутні Людмила Плахотна – начальник управління освіти і науки Волинської ОДА, Оксана Ляшенко – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та Тетяна Пастрик – в.о. директора комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут Волинської обласної ради".

ЗНО відміняти не можна: у Луцьку обговорили проблеми освіти 2020. ФОТО

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Теги: Свідомі, круглий стіл, Луцьк, проблеми освіти
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