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Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО

Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
У Луцьку віддали останню шану загиблому на Сході військовослужбовцю, старшому матросові Іллі Струку.

Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.

Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

Зустріти траурний кортеж із тілом воїна-земляка приїхали побратими, волонтери, священники. На Театральний майдан прийшли представники міської та обласної влади. Люди зустрічали полеглого волинянина на колінах, несли квіти.

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Молитву за упокій душі Іллі Струка на Театральному майдані звершив головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП Михайло Бучак.

Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО


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Теги: Ілля Струк, прощання, Луцьк, загибель, війна, вибір редактора
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