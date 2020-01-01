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У 5-річної дитини, яка померла у Луцьку, не було коронавірусу

У 5-річної дитини, яка померла у Луцьку, не було коронавірусу
У Луцьку в інфекційній лікарні днями померла 5-річна дівчинка. Про це сьогодні, 19 червня, повідомили деякі місцеві ЗМІ, подавши також інформацію про те, що у дитини була підозра на коронавірус.

Утім, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ПЛР-тест, результати якого були відомі ще 16 червня, не підтвердив наявність коронавірусної інфекції.

Він додав, що серед померлих від ускладнень коронавірусу у Луцьку та на Волині загалом – здебільшого люди старшого віку із важкими супутніми хворобами.

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Теги: Луцьк, коронавірус, дитина
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