У 5-річної дитини, яка померла у Луцьку, не було коронавірусу
Сьогодні, 18:20
У Луцьку в інфекційній лікарні днями померла 5-річна дівчинка. Про це сьогодні, 19 червня, повідомили деякі місцеві ЗМІ, подавши також інформацію про те, що у дитини була підозра на коронавірус.
Утім, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ПЛР-тест, результати якого були відомі ще 16 червня, не підтвердив наявність коронавірусної інфекції.
Він додав, що серед померлих від ускладнень коронавірусу у Луцьку та на Волині загалом – здебільшого люди старшого віку із важкими супутніми хворобами.
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Утім, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ПЛР-тест, результати якого були відомі ще 16 червня, не підтвердив наявність коронавірусної інфекції.
Він додав, що серед померлих від ускладнень коронавірусу у Луцьку та на Волині загалом – здебільшого люди старшого віку із важкими супутніми хворобами.
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