У 5-річної дитини, яка померла у Луцьку, не було коронавірусу

У Луцьку в інфекційній лікарні днями померла 5-річна дівчинка. Про це сьогодні, 19 червня, повідомили деякі місцеві ЗМІ, подавши також інформацію про те, що у дитини була підозра на коронавірус.Утім, у коментаріочільник міського управління охорони здоров’язауважив, що ПЛР-тест, результати якого були відомі ще 16 червня, не підтвердив наявність коронавірусної інфекції.Він додав, що серед померлих від ускладнень коронавірусу у Луцьку та на Волині загалом – здебільшого люди старшого віку із важкими супутніми хворобами.