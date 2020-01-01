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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.

У Луцьку завтра, 20 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º , вдень 23-25º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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