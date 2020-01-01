Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 20 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
У Луцьку завтра, 20 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º , вдень 23-25º.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
У Луцьку завтра, 20 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º , вдень 23-25º.
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