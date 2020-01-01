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На Рівненщині 50 працівників заводу захворіли на коронавірус

На Рівненщині 50 працівників заводу захворіли на коронавірус
У селищі Оржів Рівненської області на коронавірус захворіли не менше 50 працівників підприємства ОДЕК.

Про це заявив заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на брифінгу в п'ятницю, 19 червня, - пише Кореспондент.

На підприємстві в три зміни працюють півтори тисячі осіб. Співробітники раніше скаржилися на проблеми з транспортуванням.

"У Рівненському районі є проблема - захворюваність на підприємстві ОДЕК. Неодноразово спілкувалися з керівником підприємства, є низка зауважень щодо доставки трудового колективу, так як на підприємстві працюють півтори тисячі людей у ​​три зміни. За нашою інформацією, там як мінімум 50 хворих на COVID-19", - сказав Подолін.

Тепер ОДА спільно з лабораторним центром планує вживати профілактичних заходів для безпеки працівників заводу і жителів Оржева.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці коронавірусом заразилися 76 лікарів швидкої допомоги. Швидку допомогу у Вінниці доводиться чекати по 20-30 хвилин, а в деяких випадках і до години, зазначив мер Сергій Моргунов.

Також повідомлялося, що в Академії СБУ зафіксували спалах коронавірусу. Перебіг хвороби у всіх курсантів легкий. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано.

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Теги: Рівненщина, ОДЕК, Оржів, коронавірус
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