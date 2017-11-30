«Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний





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На запитання журналіста, чи переглядає Віталій Володимирович добірки своїх цитат, екстренер "хрестоносців" відповів, що переглядає, але не робить цього спеціально.



"Найчастіше я люблю дивитися російські кримінальні серіали. Мені подобаються «Гра», «Бандитський Петербург», «Невський», «Шеф». Ось це 4 серіалу, у яких більше 40 серій. Вони життєві, про те, як поліція бореться з кримінальними авторитетами, корупцією і бандитизмом. Мені цікаво, я дивлюся. Ось я дивлюся, а потім ні з того ні з сього вискакують Гордон, Тимошенко, Кварцяний. Кримінальні авторитети, а потім я", - сказав Кварцяний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній головний тренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний розповів, що дивиться на YouTube.Про це повідомляє Трибуна На запитання журналіста, чи переглядає Віталій Володимирович добірки своїх цитат, екстренер "хрестоносців" відповів, що переглядає, але не робить цього спеціально."Найчастіше я люблю дивитися російські кримінальні серіали. Мені подобаються «Гра», «Бандитський Петербург», «Невський», «Шеф». Ось це 4 серіалу, у яких більше 40 серій. Вони життєві, про те, як поліція бореться з кримінальними авторитетами, корупцією і бандитизмом. Мені цікаво, я дивлюся. Ось я дивлюся, а потім ні з того ні з сього вискакують Гордон, Тимошенко, Кварцяний. Кримінальні авторитети, а потім я", - сказав Кварцяний.

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