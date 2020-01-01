Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»

22 червня у Луцьку відбудеться традиційне вшанування загиблих в'язнів луцької в'язниці, яких знищила радянська влада.Про це повідомляють у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція «Ніч у Луцькій тюрмі». Цьогоріч, незважаючи на карантин, захід відбудеться в дворі тюрми з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.Тому організатори - Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк, "Пласт" на Волині та Національний Альянс, запрошують на акцію всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам’ять загиблих."Ніч у Луцькій тюрмі" відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог, на вулиці з дотриманням дистанції та масочного режиму.У програмі заходу:• гутірка "Під мурами Луцької тюрми" від Сергія Годлевського (початок о 19:00)• літургія (початок о 21:30)• перегляд хронік (початок о 22:00)Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 19:00 за адресою вулиця Кафедральна, 16.Вхід вільний.