Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»
Сьогодні, 05:19
22 червня у Луцьку відбудеться традиційне вшанування загиблих в'язнів луцької в'язниці, яких знищила радянська влада.
Про це повідомляють у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція «Ніч у Луцькій тюрмі». Цьогоріч, незважаючи на карантин, захід відбудеться в дворі тюрми з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.
⠀
Тому організатори - Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк, "Пласт" на Волині та Національний Альянс, запрошують на акцію всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам’ять загиблих.
⠀
"Ніч у Луцькій тюрмі" відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог, на вулиці з дотриманням дистанції та масочного режиму.
⠀
У програмі заходу:
• гутірка "Під мурами Луцької тюрми" від Сергія Годлевського (початок о 19:00)
• літургія (початок о 21:30)
• перегляд хронік (початок о 22:00)
⠀
Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 19:00 за адресою вулиця Кафедральна, 16.
⠀
Вхід вільний.
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Про це повідомляють у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція «Ніч у Луцькій тюрмі». Цьогоріч, незважаючи на карантин, захід відбудеться в дворі тюрми з метою вшанування пам’яті в’язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.
⠀
Тому організатори - Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк, "Пласт" на Волині та Національний Альянс, запрошують на акцію всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам’ять загиблих.
⠀
"Ніч у Луцькій тюрмі" відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог, на вулиці з дотриманням дистанції та масочного режиму.
⠀
У програмі заходу:
• гутірка "Під мурами Луцької тюрми" від Сергія Годлевського (початок о 19:00)
• літургія (початок о 21:30)
• перегляд хронік (початок о 22:00)
⠀
Збір на акцію «Ніч у Луцькій тюрмі» розпочнеться 22 червня о 19:00 за адресою вулиця Кафедральна, 16.
⠀
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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