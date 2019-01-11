Завтра на Волині побуває глава ПЦУ митрополит Епіфаній
Сьогодні, 21:33
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відвідає Волинь та очолить Богослужіння в одному з храмів області.
Про це повідомляє 7днів.
Богослужіння за участі митрополита Епфіфанія має відбутися завтра, 20 червня, в Георгіївській церкві міста Берестечка Горохівського району.
З 9:00 розпочнеться пряме включення Митрополичного богослужіння та вселенської панахиди.
На територію проведення богослужіння можна буде потрапити тільки через центральний вхід, у засобах індивідуального захисту та пройшовши температурний скринінг.
На Берестечку вестимуть жорсткий контроль за дотриманням соціальної дистанції. Музей і Михайлівська церква будуть зачинені.
Виїзна торгівля та інші заходи цьогоріч під суворою забороною.
На території заповідника чергуватимуть медики екстреної медичної допомоги та ПМСД.
Нагадаємо, Богослужіння на Козацьких могилах відбудеться із нагоди 369-ї річниці битви під Берестечком.
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Про це повідомляє 7днів.
Богослужіння за участі митрополита Епфіфанія має відбутися завтра, 20 червня, в Георгіївській церкві міста Берестечка Горохівського району.
З 9:00 розпочнеться пряме включення Митрополичного богослужіння та вселенської панахиди.
На територію проведення богослужіння можна буде потрапити тільки через центральний вхід, у засобах індивідуального захисту та пройшовши температурний скринінг.
На Берестечку вестимуть жорсткий контроль за дотриманням соціальної дистанції. Музей і Михайлівська церква будуть зачинені.
Виїзна торгівля та інші заходи цьогоріч під суворою забороною.
На території заповідника чергуватимуть медики екстреної медичної допомоги та ПМСД.
Нагадаємо, Богослужіння на Козацьких могилах відбудеться із нагоди 369-ї річниці битви під Берестечком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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