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На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО

На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО
Жителі села Дольськ Любешівського району прикрасили центр села креативними скульптурами, фігурками, композиціями та квітами.

Ентузіасти прикрасили етриторію біля Будинку культури та Дольської сільської ради, - пише газета "Нове життя".

Креативні садові скульптури власноруч виготовляли та встановлювали на сходках цієї будівлі й на квітнику в центрі села директор БК Тетяна Кузьмич та учасники гурту Emoji, створеного торік при місцевому закладі культури.
На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО

Тут з’явилися ексклюзивні підвазонники з квітами, грибочки, гарбузки, великі кулі та інше, в тому числі й будиночок для мишки. Тетяна Іллівна зазначила, що нині культпрацівники вимушено не працюють через карантин. Проте діти підтримали ідею прикрасити квітник, а сільський голова Ігор Кузьмич власним коштом придбав цемент для виготовлення виробів.

Допомагали в облаштуванні скульптур і надзвичайники, адже приміщення МПО знаходиться зовсім поряд.
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На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО
На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО
На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО
На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО

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Теги: Волинь, Дольськ
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