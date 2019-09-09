На Волині активісти оригінально прикрасили центр села. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Жителі села Дольськ Любешівського району прикрасили центр села креативними скульптурами, фігурками, композиціями та квітами.
Ентузіасти прикрасили етриторію біля Будинку культури та Дольської сільської ради, - пише газета "Нове життя".
Креативні садові скульптури власноруч виготовляли та встановлювали на сходках цієї будівлі й на квітнику в центрі села директор БК Тетяна Кузьмич та учасники гурту Emoji, створеного торік при місцевому закладі культури.
Тут з’явилися ексклюзивні підвазонники з квітами, грибочки, гарбузки, великі кулі та інше, в тому числі й будиночок для мишки. Тетяна Іллівна зазначила, що нині культпрацівники вимушено не працюють через карантин. Проте діти підтримали ідею прикрасити квітник, а сільський голова Ігор Кузьмич власним коштом придбав цемент для виготовлення виробів.
Допомагали в облаштуванні скульптур і надзвичайники, адже приміщення МПО знаходиться зовсім поряд.
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Ентузіасти прикрасили етриторію біля Будинку культури та Дольської сільської ради, - пише газета "Нове життя".
Креативні садові скульптури власноруч виготовляли та встановлювали на сходках цієї будівлі й на квітнику в центрі села директор БК Тетяна Кузьмич та учасники гурту Emoji, створеного торік при місцевому закладі культури.
Тут з’явилися ексклюзивні підвазонники з квітами, грибочки, гарбузки, великі кулі та інше, в тому числі й будиночок для мишки. Тетяна Іллівна зазначила, що нині культпрацівники вимушено не працюють через карантин. Проте діти підтримали ідею прикрасити квітник, а сільський голова Ігор Кузьмич власним коштом придбав цемент для виготовлення виробів.
Допомагали в облаштуванні скульптур і надзвичайники, адже приміщення МПО знаходиться зовсім поряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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