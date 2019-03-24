У Волинській православній богословській академії – випускний. ФОТО

У Волинській православній богословській академії відбулися урочистості з нагоди чергового випуску навчального закладу.Про це йдеться на сторінці ВПБА.Розпочалося торжество соборною літургією у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Луцька. Її очолив митрополит Луцький і Волинськийу співслужінні архієпископа Чернівецького і Кіцманського, єпископа Херсонського і Каховського, ректора ВПБА прот., канцлера Волинської єпархії прот., собору деканів, спільноти викладачів та цьогорічних випускників.За богослужінням, що відбувалося з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ України, що діють на час запровадження карантинних обмежень, випускникам свящ.та свящ.присвоїли чергові священничі нагороди − набедреники.Під час вітального слова ректор навчального закладу протоієрй Володимир Вакін наголосив, що цьогорічне завершення навчального року було особливим, адже багато чого прийшлося робити, використовуючи цифрові дистанційні засоби зв’язку, щоб виконати навчальний план та прийняти кваліфікаційні іспити.Проте ректор зазначив, що навчальний заклад з цим впорався на «відмінно». І небезпеки, що йому загрожували, пройшли повз.«З благословення нашого правлячого архієрея, враховуючи нашу відносно невелику кількість, що дає нам можливість дотримуватися санітарних норм, було вирішено провести випускний день на вулиці під куполом неба. На це ми мали дві мотивації: перша не позбавити відчуття радості від отримання диплома, інша більш вагоміша – показати, що ми як вищий навчальний заклад Помісної Церкви є достатньо мобільними на відповідь тим викликам, що ставить перед нами світ. Згідно з апостолом Павлом, всі християни, які живуть духовним життям, повинні бути невразливими ні перед чим зовнішнім: «Бо я навчився бути задоволеним тим, що в мене є, умію жити і в злиднях, вмію жити і в достатку; вчився всього і в усьому насичуватись і терпіти голод, бути і в достатку, і не в статках. Усе можу в Ісусі Христі, Який мене зміцнює» (Фил. 4, 11-13). Через те ми можемо вчитися онлайн і офлайн, персонально та дистанційно, в приміщені та на вулиці, в масках і без них. Ми в Христі Ісусі вільні та свобідні», – наголосив отець Володимир.Поздоровлення звучали і від запрошених гостей − владики Онуфрія та владики Бориса. Випускники-бакалаври дякували професорсько-викладацькому складу Академії в особі свящ. Дмитра Черенюка, від магістрів говорив прот. Павло Сукманський, а від регентів – Світлана Гримайло. Вдячними були і батьки вихованців: зі словом до присутніх звернувся прот. Богдан Бойко.Учений секретар прот. Корнелій Хрущ зачитав наказ про присвоєння освітнього ступеня і видачу дипломів випускникам Академії 2020 року.Почесну місію вручення дипломів здійснив ктитор Академії, духовний батько навчального закладу митрополит Михаїл (Зінкевич).Насамкінець до випускників та всіх учасників дійства звернувся владика Михаїл, який привітав усіх зі святом та побажав майбутнім пастирям Божого благословення.