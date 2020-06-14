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Встановили особу водія, який у Світязі зливав нечистоти у водойму

Встановили особу водія, який у Світязі зливав нечистоти у водойму
Працівники Шацького відділення поліції встановили особу водія автомобіля ГАЗ-53, який зливав нечистоти у водойму.

Про це йдеться на сторінці Шацького відділення поліції.

Нагадаємо, 14.06.2020 до Шацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля ГАЗ-53 зливає нечистоти у водойму на узбіччі дороги у селі Світязь.

Працівники Шацького відділення поліції здійснили перевірку за вказаним фактом та встановили особу водія вище вказаного автомобіля. Ним виявився чоловік 1953 року народження, житель Шацького району.

Зібрані в ході перевірки матеріали за фактом можливого порушення законодавства України у сфері охорони природи та використання природних ресурсів направили в Державну екологічну інспекцію у Волинській області для вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

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Теги: Волинь, Світязь
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