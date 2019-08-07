Під час грози у Луцьку зафіксували неймовірні блискавки. ФОТО





Світлини фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost Ігор Диня оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.



Знімки Ігор Диня робив у Привокзальному районі Луцька.



"Хто сказав, що вночі темно і нема шо знімати?", - підписав знімки фотограф.



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