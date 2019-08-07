Під час грози у Луцьку зафіксували неймовірні блискавки. ФОТО
19 червень, 23:43
Волинський фотограф зафіксував блискавку під час грози, яка пронеслась обласним центром.
Світлини фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost Ігор Диня оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
Знімки Ігор Диня робив у Привокзальному районі Луцька.
"Хто сказав, що вночі темно і нема шо знімати?", - підписав знімки фотограф.
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Світлини фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost Ігор Диня оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
Знімки Ігор Диня робив у Привокзальному районі Луцька.
"Хто сказав, що вночі темно і нема шо знімати?", - підписав знімки фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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