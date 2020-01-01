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Рубці на обличчі: волинський лікар, показав наслідки боротьби з коронавірусом. ФОТО

Рубці на обличчі: волинський лікар, показав наслідки боротьби з коронавірусом. ФОТО
Завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко показав, який він має вигляд після звичайного робочого дня в умовах пандеміх коронавірусу.

Світлину та дописі медик опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ситуація з пандемією стрімко погіршується, кількість хворих з COVID-19 збільшується в геометричній прогресії. Шкода хворих. Співчуваю маловірам. Колегам бажаю терпіння та здоров‘я! Друзі, колеги, бережіть себе!" - йдеться у дописі Олега Яковенка.

Також він оприлюднив фото із "наслідками щоденного "медичного дайвінгу".
Рубці на обличчі: волинський лікар, показав наслідки боротьби з коронавірусом. ФОТО

На обличчі медика можна побачити рубці, які з'явилися від того, що лікар повинен постійно перебувати у захисних окулярах та масці.

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Теги: Волинь, медицина, Луцьк, коронавірус
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