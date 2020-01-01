Рубці на обличчі: волинський лікар, показав наслідки боротьби з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 08:37
Завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко показав, який він має вигляд після звичайного робочого дня в умовах пандеміх коронавірусу.
Світлину та дописі медик опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Ситуація з пандемією стрімко погіршується, кількість хворих з COVID-19 збільшується в геометричній прогресії. Шкода хворих. Співчуваю маловірам. Колегам бажаю терпіння та здоров‘я! Друзі, колеги, бережіть себе!" - йдеться у дописі Олега Яковенка.
Також він оприлюднив фото із "наслідками щоденного "медичного дайвінгу".
На обличчі медика можна побачити рубці, які з'явилися від того, що лікар повинен постійно перебувати у захисних окулярах та масці.
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Світлину та дописі медик опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Ситуація з пандемією стрімко погіршується, кількість хворих з COVID-19 збільшується в геометричній прогресії. Шкода хворих. Співчуваю маловірам. Колегам бажаю терпіння та здоров‘я! Друзі, колеги, бережіть себе!" - йдеться у дописі Олега Яковенка.
Також він оприлюднив фото із "наслідками щоденного "медичного дайвінгу".
На обличчі медика можна побачити рубці, які з'явилися від того, що лікар повинен постійно перебувати у захисних окулярах та масці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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