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У ВООЗ заявляють про небезпечну фазу поширення коронавірусу

У ВООЗ заявляють про небезпечну фазу поширення коронавірусу
У ВООЗ заявляють, що світ вступив у нову небезпечну фазу поширення коронавірусу COVID-19 на тлі прагнень країн відновлювати економічну і соціальну діяльність і послаблювати обмежувальні заходи.

Про це заявив у п'ятницю гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, - пише Інтерфакс-Україна.

"Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність", - сказав глава ВООЗ на прес-конференції.

"Але вірус як і раніше швидко поширюється. Він як і раніше призводить до смерті, і більшість людей уразливі", - додав він.

За його словами, ВООЗ за четвер отримала дані про понад 150 тис. нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Гебреєсус зазначив, що близько половини цих випадків припадає на Північну і Південну Америку, а пандемія продовжує активно поширюватися в південній Азії і на Близькому Сході.

"Ми закликаємо всі країни і всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви себе погано почуваєте, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки", - зазначив він.

Згідно з даними порталу Worldometers, з початку спалаху в світі зафіксовано 8,6 млн випадків зараження COVID-19, понад 457 тис. людей померли. Понад 4,5 млн одужали.

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Теги: ВООЗ, медицина, коронавірус
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