Стікав кров'ю, але затримав злочинця: у Дніпрі загинув поліцейський





Про це повідомляє



Зловмисник здійснив декілька пострілів з пістолета Макарова в бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 30-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як одягнув на нього кайданки, помер.



Вранці, 19 червня, у місті був скоєний розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульним надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.



Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції. Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.



Від отриманих поранень поліцейський помер.



Нагадаємо, на Київщині двох жінок судитимуть за напад на поліцейських.

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