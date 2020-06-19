Поліція посилено контролюватиме, чи дотримуються українці карантину





Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, - пише



"Арсена Борисовича прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні дбати про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.



Крім цього Шмигаль заявив, що в Україні не можна допустити італійського або іспанського сценарію з поширенням коронавірусу COVID-19. А загострення ситуації з коронавірусом в Україні назвав другою хвилею розповсюдження вірусу.



Прем'єр пообіцяв діяти жорсткіше, щоб "українці були в безпеці". Він обіцяє посилити контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції України за додержанням громадянами та установами протиепідемічних правил.Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, - пише "Українська правда". "Арсена Борисовича прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні дбати про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.Крім цього Шмигаль заявив, що в Україні не можна допустити італійського або іспанського сценарію з поширенням коронавірусу COVID-19. А загострення ситуації з коронавірусом в Україні назвав другою хвилею розповсюдження вірусу.Прем'єр пообіцяв діяти жорсткіше, щоб "українці були в безпеці". Він обіцяє посилити контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби.

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