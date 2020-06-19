Поліція посилено контролюватиме, чи дотримуються українці карантину
Сьогодні, 03:10
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції України за додержанням громадянами та установами протиепідемічних правил.
Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, - пише "Українська правда".
"Арсена Борисовича прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні дбати про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.
Крім цього Шмигаль заявив, що в Україні не можна допустити італійського або іспанського сценарію з поширенням коронавірусу COVID-19. А загострення ситуації з коронавірусом в Україні назвав другою хвилею розповсюдження вірусу.
Прем'єр пообіцяв діяти жорсткіше, щоб "українці були в безпеці". Він обіцяє посилити контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби.
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Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, - пише "Українська правда".
"Арсена Борисовича прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні дбати про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.
Крім цього Шмигаль заявив, що в Україні не можна допустити італійського або іспанського сценарію з поширенням коронавірусу COVID-19. А загострення ситуації з коронавірусом в Україні назвав другою хвилею розповсюдження вірусу.
Прем'єр пообіцяв діяти жорсткіше, щоб "українці були в безпеці". Він обіцяє посилити контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби.
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