Вилучені на митниці іграшки передадуть дітям-сиротам на Волині
Сьогодні, 09:26
Рожищенська райдержадміністрація отримала іграшки для найменших дітей пільгових категорій вилучені на Одеській митниці.
Іграшки розраховані для дітей віком до восьми років, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.
Зазначається, що служба у справах дітей передасть їх дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу та під опікою, дітям, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції або операції об’єднаних сил, дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території району.
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Іграшки розраховані для дітей віком до восьми років, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.
Зазначається, що служба у справах дітей передасть їх дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу та під опікою, дітям, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції або операції об’єднаних сил, дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території району.
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