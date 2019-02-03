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Вилучені на митниці іграшки передадуть дітям-сиротам на Волині

Вилучені на митниці іграшки передадуть дітям-сиротам на Волині
Рожищенська райдержадміністрація отримала іграшки для найменших дітей пільгових категорій вилучені на Одеській митниці.

Іграшки розраховані для дітей віком до восьми років, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.

Зазначається, що служба у справах дітей передасть їх дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу та під опікою, дітям, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції або операції об’єднаних сил, дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території району.


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Теги: діти, сироти, іграшки, митниця
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