На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу

За даними лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19.Загалом станом на 10.00 год. 20 червня в області зареєструвано 1743 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально, - йдеться на сайті Волинської ОДА.м. Луцьк – 11, Ковельський район – 15, Луцький район – 7, м.Нововолинськ – 3, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Ратнівський район – 8, Володимир - Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 2, Турійський район – 2, по одному випадку у Любешівському, Локачинському, Шацькому районах.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Луцький район – 133 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 278 випадків, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 225 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 186 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 26 випадків;• Камінь-Каширський район – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;• Маневицький район – 63 випадки, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Ратнівський район – 51 випадок, в т.ч. 2 летальний;• Горохівський район – 45 випадків;• Любомльський район – 28 випадків;• Любешівський район – 31 випадок;• Турійський район – 30 випадків;• Локачинський район – 12 випадків;• Рожищенський район – 14 випадків;• Шацький район – 12 випадків.За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 316 осіб, в тому числі за останню добу – 400 осіб.