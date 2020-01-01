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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу

На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу
За даними лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом станом на 10.00 год. 20 червня в області зареєструвано 1743 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально, - йдеться на сайті Волинської ОДА.

м. Луцьк – 11, Ковельський район – 15, Луцький район – 7, м.Нововолинськ – 3, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Ратнівський район – 8, Володимир - Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 2, Турійський район – 2, по одному випадку у Любешівському, Локачинському, Шацькому районах.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 133 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 278 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 225 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 186 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 63 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 51 випадок, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 45 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків;
• Рожищенський район – 14 випадків;
• Шацький район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 316 осіб, в тому числі за останню добу – 400 осіб.

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Теги: коронавірус, хворі, Волинь
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