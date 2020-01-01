На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:54
За даними лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом станом на 10.00 год. 20 червня в області зареєструвано 1743 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
м. Луцьк – 11, Ковельський район – 15, Луцький район – 7, м.Нововолинськ – 3, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Ратнівський район – 8, Володимир - Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 2, Турійський район – 2, по одному випадку у Любешівському, Локачинському, Шацькому районах.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 133 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 278 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 225 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 186 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 63 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 51 випадок, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 45 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків;
• Рожищенський район – 14 випадків;
• Шацький район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 316 осіб, в тому числі за останню добу – 400 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загалом станом на 10.00 год. 20 червня в області зареєструвано 1743 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 особа. 52 випадки хвороби завершилось летально, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
м. Луцьк – 11, Ковельський район – 15, Луцький район – 7, м.Нововолинськ – 3, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Ратнівський район – 8, Володимир - Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 2, Турійський район – 2, по одному випадку у Любешівському, Локачинському, Шацькому районах.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Луцький район – 133 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 278 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 225 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 186 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 26 випадків;
• Камінь-Каширський район – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Маневицький район – 63 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ратнівський район – 51 випадок, в т.ч. 2 летальний;
• Горохівський район – 45 випадків;
• Любомльський район – 28 випадків;
• Любешівський район – 31 випадок;
• Турійський район – 30 випадків;
• Локачинський район – 12 випадків;
• Рожищенський район – 14 випадків;
• Шацький район – 12 випадків.
За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 316 осіб, в тому числі за останню добу – 400 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим
19 червень, 14:23
Де у Камінь-Каширському районі зафіксували нові випадки COVID-19
19 червень, 11:52
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника на Рівненщині, перестав говорити. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:54
Вилучені на митниці іграшки передадуть дітям-сиротам на Волині
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 20 червня
Сьогодні, 09:08