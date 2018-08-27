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15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника на Рівненщині, перестав говорити. ВІДЕО

15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника на Рівненщині, перестав говорити. ВІДЕО
У селі Борбин Рівненської області 15-річний юнак за кермом збив свого маленького племінника. Хлопчик, якому було рік і вісім місяців, загинув.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції з'ясували, що школяр без дозволу взяв машину старшого брата, рушив та не помітив перед автівкою хлопчика.

Подія сталася, коли матір малюка була на полі. За хлопчиком наглядав тато. Вони саме були в бабусі Ромчика. Туди ж приїхав старший брат 15-річного Сергія, а машину лишив на узбіччі біля хати.

Підліток вирішив покататися - без дозволу сів за кермо і розпочав рух, однак в цей час біля автомобіля стояв хлопчик. Від удару малюк впав і вдарився головою об асфальтне покриття. Дорогою до лікарні хлопчик помер.

15-річний Сергій, за словами родичів, нині у жахливому стані.

"Він припинив говорити зразу у той день (після трагедії - ред.)",  - зазначила Мирослава Кухлевська, місцева.

У поліції ж відкрили провадження за порушення правил дорожнього руху. За цією статтею винним загрожує до 8 років за ґратами. Однак юнак до в'язниці не потрапить.

"Відповідно до кримінального кодексу, особа несе відповідальність із 14 років, однак саме за цей вид злочину відповідальність настає із 16 років", - зазначила Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції Рівненщини.

До нього застосують, найімовірніше, так звані примусові заходи виховного характеру. Це може бути обмеження дозвілля, пильний нагляд дорослих або ж направлення до навчально-виховної установи.

Водночас батьки загиблого Ромчика кажуть, що за цей нещасний випадок 15-річний родич уже покараний – морально.


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Теги: загибель, дитина, смерть, підліток, Рівненщина
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