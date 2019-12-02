Зливи, грози і град: на вихідних майже по всій Україні погіршиться погода





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



Так, за даними УкрГідрометцентру, 20-22 червня в Україні, крім східної частини, пройдуть грози, а вдень в окремих районах – град і шквали.



"20 червня вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей, 21-22 червня в Закарпатській та Прикарпатських областях значні дощі", - йдеться у повідомлені.





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