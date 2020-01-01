На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина
Сьогодні, 10:43
В Україні 20 червня зранку число інфікованих коронавірусом зросло до 35 825. За останню добу лабораторно підтвердили 841 новий випадок COVID-19.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 553 737, методом ІФА — 123 625. Загплом захворювання підтвердили у 2636 дітей та 5950 медиків. Госпіталізації потребували 9947 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 345 пацієнти. 25 878 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3630 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1627 (991 одужали);
Волинська обл. — 1743 (548 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1036 (776 одужали);
Донецька обл. — 355 (145 одужали);
Житомирська обл. — 1229 (633 одужали);
Закарпатська обл. — 2069 (842 одужали);
Запорізька обл. — 551 (391 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1981 (1071 одужав);
м. Київ — 4252 (1391 одужали);
Київська обл. — 2174 (1053 одужали);
Кіровоградська обл. — 612 (508 одужали);
Луганська обл. — 72 (53 одужали);
Львівська обл. — 3679 (668 одужали);
Миколаївська обл. — 349 (265 одужали);
Одеська обл. — 1232 (551 одужали);
Полтавська обл. — 290 (262 одужали);
Рівненська обл. — 2776 (1500 одужали);
Сумська обл. — 252 (178 одужали);
Тернопільська обл. — 1643 (1054 одужали);
Харківська обл. — 1779 (837 одужали);
Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 612 (477 одужали);
Черкаська обл. — 592 (392 одужали);
Чернівецька обл. — 4268 (1534 одужали);
Чернігівська обл. — 467 (112 одужали).
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Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 553 737, методом ІФА — 123 625. Загплом захворювання підтвердили у 2636 дітей та 5950 медиків. Госпіталізації потребували 9947 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 345 пацієнти. 25 878 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3630 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1627 (991 одужали);
Волинська обл. — 1743 (548 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1036 (776 одужали);
Донецька обл. — 355 (145 одужали);
Житомирська обл. — 1229 (633 одужали);
Закарпатська обл. — 2069 (842 одужали);
Запорізька обл. — 551 (391 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1981 (1071 одужав);
м. Київ — 4252 (1391 одужали);
Київська обл. — 2174 (1053 одужали);
Кіровоградська обл. — 612 (508 одужали);
Луганська обл. — 72 (53 одужали);
Львівська обл. — 3679 (668 одужали);
Миколаївська обл. — 349 (265 одужали);
Одеська обл. — 1232 (551 одужали);
Полтавська обл. — 290 (262 одужали);
Рівненська обл. — 2776 (1500 одужали);
Сумська обл. — 252 (178 одужали);
Тернопільська обл. — 1643 (1054 одужали);
Харківська обл. — 1779 (837 одужали);
Херсонська обл. — 185 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 612 (477 одужали);
Черкаська обл. — 592 (392 одужали);
Чернівецька обл. — 4268 (1534 одужали);
Чернігівська обл. — 467 (112 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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