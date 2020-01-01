На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина





Про це інформує Центр громадського здоров’я України.



Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 553 737, методом ІФА — 123 625. Загплом захворювання підтвердили у 2636 дітей та 5950 медиків. Госпіталізації потребували 9947 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 345 пацієнти. 25 878 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3630 медпрацівників.



Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. — 1627 (991 одужали);

Волинська обл. — 1743 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1036 (776 одужали);

Донецька обл. — 355 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1229 (633 одужали);

Закарпатська обл. — 2069 (842 одужали);

Запорізька обл. — 551 (391 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1981 (1071 одужав);

м. Київ — 4252 (1391 одужали);

Київська обл. — 2174 (1053 одужали);

Кіровоградська обл. — 612 (508 одужали);

Луганська обл. — 72 (53 одужали);

Львівська обл. — 3679 (668 одужали);

Миколаївська обл. — 349 (265 одужали);

Одеська обл. — 1232 (551 одужали);

Полтавська обл. — 290 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2776 (1500 одужали);

Сумська обл. — 252 (178 одужали);

Тернопільська обл. — 1643 (1054 одужали);

Харківська обл. — 1779 (837 одужали);

Херсонська обл. — 185 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 612 (477 одужали);

Черкаська обл. — 592 (392 одужали);

Чернівецька обл. — 4268 (1534 одужали);

Чернігівська обл. — 467 (112 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 20 червня зранку число інфікованих коронавірусом зросло до 35 825. За останню добу лабораторно підтвердили 841 новий випадок COVID-19.Про це інформує Центр громадського здоров’я України.Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 553 737, методом ІФА — 123 625. Загплом захворювання підтвердили у 2636 дітей та 5950 медиків. Госпіталізації потребували 9947 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 345 пацієнти. 25 878 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших - 3630 медпрацівників.Загалом випадки підтверджено:Вінницька обл. — 1627 (991 одужали);Волинська обл. — 1743 (548 одужали);Дніпропетровська обл. — 1036 (776 одужали);Донецька обл. — 355 (145 одужали);Житомирська обл. — 1229 (633 одужали);Закарпатська обл. — 2069 (842 одужали);Запорізька обл. — 551 (391 одужали);Івано-Франківська обл. — 1981 (1071 одужав);м. Київ — 4252 (1391 одужали);Київська обл. — 2174 (1053 одужали);Кіровоградська обл. — 612 (508 одужали);Луганська обл. — 72 (53 одужали);Львівська обл. — 3679 (668 одужали);Миколаївська обл. — 349 (265 одужали);Одеська обл. — 1232 (551 одужали);Полтавська обл. — 290 (262 одужали);Рівненська обл. — 2776 (1500 одужали);Сумська обл. — 252 (178 одужали);Тернопільська обл. — 1643 (1054 одужали);Харківська обл. — 1779 (837 одужали);Херсонська обл. — 185 (174 одужали);Хмельницька обл. — 612 (477 одужали);Черкаська обл. — 592 (392 одужали);Чернівецька обл. — 4268 (1534 одужали);Чернігівська обл. — 467 (112 одужали).

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