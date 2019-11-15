На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО

Людмила Плахотна.



Про це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Зі слів головної освітянки області, сьогодні учні стоять на роздоріжжі, вони вже втомилися готуватися і вся відповідальність за своє майбутнє залежить виключно від їх вибору.



«Ми знаємо 17-річних дітей, вони не дуже прислухаються до дорослих. І вони сьогодні мають право вибору – йти на ЗНО чи не йти. І не кожна дитина усвідомлює, що за цим стоїть, і якщо вона не піде – це простіше. Ми сьогодні навіть не маємо інформації, скільки дітей буде здавати ЗНО після прийняття цього закону. Однак, всі ті пункти, які готувалися, готуються, і ми будемо чекати тих, хто надумав», – озвучила Людмила Плахотна.



Також додала, що попри добровільний вибір, на Волині очікують, що все таки 70-80% випускників підуть здавати ЗНО, адже будуть робити спробу здобувати вищу освіту.



«Але є учні професійних закладів, фахових коледжів, які зобов’язані були здавати ДПА у формі ЗНО. Ми розуміємо, що кваліфікованому робітнику отримати диплом без ЗНО – це подарунок сьогодні зробили. Воно їм і не потрібно було, ми були проти щодо цього. І нині в системі професійної освіти – це прекрасно. Адже підуть далі тільки ті діти, які хочуть продовжувати навчання у закладах вищої освіти. Таких у нас максимум 20% (учнів професійних закладів, фахових коледжів – К). А нам більше й не треба. Адже потрібні кваліфіковані електрики, зварювальники і інші робітничі професії», – підсумувала Людмила Плахотна.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, Оксана Ляшенко – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та Тетяна Пастрик – в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради, Алла Корнейко – завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень, Андрій Лучик – головний редактор ІА «Конкурент».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оскільки випускникам шкіл цьогоріч дозволили складати ЗНО за бажанням, то на Волині очікують, що 20-30% школярів все ж вирішать його не складати. Таку думку озвучила начальник управління освіти і науки Волинської ОДАПро це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише Конкурент. Зі слів головної освітянки області, сьогодні учні стоять на роздоріжжі, вони вже втомилися готуватися і вся відповідальність за своє майбутнє залежить виключно від їх вибору.«Ми знаємо 17-річних дітей, вони не дуже прислухаються до дорослих. І вони сьогодні мають право вибору – йти на ЗНО чи не йти. І не кожна дитина усвідомлює, що за цим стоїть, і якщо вона не піде – це простіше. Ми сьогодні навіть не маємо інформації, скільки дітей буде здавати ЗНО після прийняття цього закону. Однак, всі ті пункти, які готувалися, готуються, і ми будемо чекати тих, хто надумав», – озвучила Людмила Плахотна.Також додала, що попри добровільний вибір, на Волині очікують, що все таки 70-80% випускників підуть здавати ЗНО, адже будуть робити спробу здобувати вищу освіту.«Але є учні професійних закладів, фахових коледжів, які зобов’язані були здавати ДПА у формі ЗНО. Ми розуміємо, що кваліфікованому робітнику отримати диплом без ЗНО – це подарунок сьогодні зробили. Воно їм і не потрібно було, ми були проти щодо цього. І нині в системі професійної освіти – це прекрасно. Адже підуть далі тільки ті діти, які хочуть продовжувати навчання у закладах вищої освіти. Таких у нас максимум 20% (учнів професійних закладів, фахових коледжів – К). А нам більше й не треба. Адже потрібні кваліфіковані електрики, зварювальники і інші робітничі професії», – підсумувала Людмила Плахотна.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху– доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та– в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради,– завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень,– головний редактор ІА «Конкурент».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію