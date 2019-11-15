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На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО

На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО
Оскільки випускникам шкіл цьогоріч дозволили складати ЗНО за бажанням, то на Волині очікують, що 20-30% школярів все ж вирішать його не складати. Таку думку озвучила начальник управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.

Про це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.
На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО

Зі слів головної освітянки області, сьогодні учні стоять на роздоріжжі, вони вже втомилися готуватися і вся відповідальність за своє майбутнє залежить виключно від їх вибору.

«Ми знаємо 17-річних дітей, вони не дуже прислухаються до дорослих. І вони сьогодні мають право вибору – йти на ЗНО чи не йти. І не кожна дитина усвідомлює, що за цим стоїть, і якщо вона не піде – це простіше. Ми сьогодні навіть не маємо інформації, скільки дітей буде здавати ЗНО після прийняття цього закону. Однак, всі ті пункти, які готувалися, готуються, і ми будемо чекати тих, хто надумав», – озвучила Людмила Плахотна.
На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО

Також додала, що попри добровільний вибір, на Волині очікують, що все таки 70-80% випускників підуть здавати ЗНО, адже будуть робити спробу здобувати вищу освіту.

«Але є учні професійних закладів, фахових коледжів, які зобов’язані були здавати ДПА у формі ЗНО. Ми розуміємо, що кваліфікованому робітнику отримати диплом без ЗНО – це подарунок сьогодні зробили. Воно їм і не потрібно було, ми були проти щодо цього. І нині в системі професійної освіти – це прекрасно. Адже підуть далі тільки ті діти, які хочуть продовжувати навчання у закладах вищої освіти. Таких у нас максимум 20% (учнів професійних закладів, фахових коледжів – К). А нам більше й не треба. Адже потрібні кваліфіковані електрики, зварювальники і інші робітничі професії», – підсумувала Людмила Плахотна.
На Волині очікують, що 20-30% випускників цього року не будуть здавати ЗНО

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, Оксана Ляшенко – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та Тетяна Пастрик – в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради, Алла Корнейко – завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень, Андрій Лучик – головний редактор ІА «Конкурент».

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Теги: ЗНО, Волинь, учні
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