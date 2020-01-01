Залишилось зібрати ще 37 тисяч гривень: жінці з Волині потрібні кошти на операцію





Нагадаємо, Людмилі Шабас



Жінці встановили діагноз: аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана. Операцію будуть проводити у Львові.



Родині Людмили за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Залишилось ще 37.



Тож усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.





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