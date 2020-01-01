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Залишилось зібрати ще 37 тисяч гривень: жінці з Волині потрібні кошти на операцію

Залишилось зібрати ще 37 тисяч гривень: жінці з Волині потрібні кошти на операцію
Триває збір коштів для мешканки Нововолинська Людмили Шабас. Родині жінки вдалося зібрати 13 тисяч гривень, необхідно ще 37.

Нагадаємо, Людмилі Шабас потрібна заміна серцевого клапану, вартість операції - 50 тисяч гривень, - пише Буг.

Жінці встановили діагноз: аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана. Операцію будуть проводити у Львові.

Родині Людмили за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Залишилось ще 37.

Тож усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.

Залишилось зібрати ще 37 тисяч гривень: жінці з Волині потрібні кошти на операцію

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Теги: Людмила Шабас, допомога, кошти
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