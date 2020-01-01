Залишилось зібрати ще 37 тисяч гривень: жінці з Волині потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 12:57
Триває збір коштів для мешканки Нововолинська Людмили Шабас. Родині жінки вдалося зібрати 13 тисяч гривень, необхідно ще 37.
Нагадаємо, Людмилі Шабас потрібна заміна серцевого клапану, вартість операції - 50 тисяч гривень, - пише Буг.
Жінці встановили діагноз: аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана. Операцію будуть проводити у Львові.
Родині Людмили за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Залишилось ще 37.
Тож усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.
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Нагадаємо, Людмилі Шабас потрібна заміна серцевого клапану, вартість операції - 50 тисяч гривень, - пише Буг.
Жінці встановили діагноз: аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана. Операцію будуть проводити у Львові.
Родині Людмили за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Залишилось ще 37.
Тож усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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