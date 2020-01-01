У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
Сьогодні, 13:14
У Володимирі-Волинському вранці 20-го червня зустріли та провели в останню путь загиблого на Сході 24-річного Іллю Струка.
Попрощатися з полеглим бійцем на площу Героїв прийшло близько сотні містян, представники духовенства та влади, - пише видання Кордон.
Згодом кортеж із тілом буде їхати до церкви у село Льотниче. Загиблого Героя поховають на кладовищі села Поничів.
Люди прощаються із загиблим на колінах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «В наших серцях він назавжди залишиться тим добрим хлопцем зі світлою душею»,– односельчани про загиблого Іллю Струка
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.
Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
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Попрощатися з полеглим бійцем на площу Героїв прийшло близько сотні містян, представники духовенства та влади, - пише видання Кордон.
Згодом кортеж із тілом буде їхати до церкви у село Льотниче. Загиблого Героя поховають на кладовищі села Поничів.
Люди прощаються із загиблим на колінах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «В наших серцях він назавжди залишиться тим добрим хлопцем зі світлою душею»,– односельчани про загиблого Іллю Струка
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.
Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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