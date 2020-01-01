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У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО

У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському вранці 20-го червня зустріли та провели в останню путь загиблого на Сході 24-річного Іллю Струка.

Попрощатися з полеглим бійцем на площу Героїв прийшло близько сотні містян, представники духовенства та влади, - пише видання Кордон.

Згодом кортеж із тілом буде їхати до церкви у село Льотниче. Загиблого Героя поховають на кладовищі села Поничів.

Люди прощаються із загиблим на колінах.

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Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.

Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.

Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО
У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО

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Теги: Ілля Струк, прощання, загибель, війна, Володимир-Волинський
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