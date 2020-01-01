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В Україні на період карантину призупинили медогляд

В Україні на період карантину призупинили медогляд
На період карантину призупинили норму, яка вимагає проходження медогляду за професійними ознаками.

Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - повідомляє Укрінформ.

"Була призупинена норма, яка вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. Тобто, на сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - сказав Степанов.

Нагадаємо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, зупинили роботу метрополітенів рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголосили наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

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Теги: медогляд, карантин
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