В Україні на період карантину призупинили медогляд
Сьогодні, 14:40
На період карантину призупинили норму, яка вимагає проходження медогляду за професійними ознаками.
Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - повідомляє Укрінформ.
"Була призупинена норма, яка вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. Тобто, на сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - сказав Степанов.
Нагадаємо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, зупинили роботу метрополітенів рух наземного транспорту в містах.
Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголосили наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.
17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.
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Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - повідомляє Укрінформ.
"Була призупинена норма, яка вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. Тобто, на сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - сказав Степанов.
Нагадаємо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, зупинили роботу метрополітенів рух наземного транспорту в містах.
Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголосили наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.
17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.
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