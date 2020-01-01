У Нововолинську горіла квартира: з вогню врятували п’яного чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
У Нововолинську сталась пожежа у квартирі.
Пожежа трапилась сьогодні, 20 червня, приблизно о 10:30 на проспекті Перемоги біля маркету "АТБ", - пише Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що на четвертому поверсі багатоквартирного будинку із вікон балкону та кухні люди помітили задимлення. У квартирі знаходився нетверезий чоловік, який і допустив загорання.
Пожежники вогонь загасили і врятували людину. Пізніше на місце події прибули медики, які оглянули потерпілого та працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась сьогодні, 20 червня, приблизно о 10:30 на проспекті Перемоги біля маркету "АТБ", - пише Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що на четвертому поверсі багатоквартирного будинку із вікон балкону та кухні люди помітили задимлення. У квартирі знаходився нетверезий чоловік, який і допустив загорання.
Пожежники вогонь загасили і врятували людину. Пізніше на місце події прибули медики, які оглянули потерпілого та працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
В Україні на період карантину призупинили медогляд
Сьогодні, 14:40
У Нововолинську горіла квартира: з вогню врятували п’яного чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:47
«В наших серцях він назавжди залишиться тим добрим хлопцем зі світлою душею»,– односельчани про загиблого Іллю Струка
Сьогодні, 12:26