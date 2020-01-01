У Нововолинську горіла квартира: з вогню врятували п’яного чоловіка. ВІДЕО





Пожежа трапилась сьогодні, 20 червня, приблизно о 10:30 на проспекті Перемоги біля маркету "АТБ", - пише



Зазначається, що на четвертому поверсі багатоквартирного будинку із вікон балкону та кухні люди помітили задимлення. У квартирі знаходився нетверезий чоловік, який і допустив загорання.



Пожежники вогонь загасили і врятували людину. Пізніше на місце події прибули медики, які оглянули потерпілого та працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сталась пожежа у квартирі.Пожежа трапилась сьогодні, 20 червня, приблизно о 10:30 на проспекті Перемоги біля маркету "АТБ", - пише Нововолинський інформаційний портал. Зазначається, що на четвертому поверсі багатоквартирного будинку із вікон балкону та кухні люди помітили задимлення. У квартирі знаходився нетверезий чоловік, який і допустив загорання.Пожежники вогонь загасили і врятували людину. Пізніше на місце події прибули медики, які оглянули потерпілого та працівники поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію