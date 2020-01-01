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У Нововолинську горіла квартира: з вогню врятували п’яного чоловіка. ВІДЕО

У Нововолинську горіла квартира: з вогню врятували п’яного чоловіка. ВІДЕО
У Нововолинську сталась пожежа у квартирі.

Пожежа трапилась сьогодні, 20 червня, приблизно о 10:30 на проспекті Перемоги біля маркету "АТБ", - пише Нововолинський інформаційний портал.

Зазначається, що на четвертому поверсі багатоквартирного будинку із вікон балкону та кухні люди помітили задимлення. У квартирі знаходився нетверезий чоловік, який і допустив загорання.

Пожежники вогонь загасили і врятували людину. Пізніше на місце події прибули медики, які оглянули потерпілого та працівники поліції.


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Теги: Нововолинськ, пожежа
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