Чорногорія дозволила в'їзд для українців





Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії, - пише



"Країни, мешканці яких можуть в'їхати до Чорногорії, якщо вони нададуть негативний тест ПЛР-тест на SARS-CoV-2, здійснений акредитованими лабораторіями, це: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Туреччина, Ізраїль, Польща, Румунія, Італія та Україна. Тест повинен бути зроблений не більш як 48 годин до того", - йдеться у повідомленні.



Відповідні зміни набувають чинності опівночі в неділю, 21 червня.



У Чорногорії запровадили правила зон для в'їзду до країни. Країнам з зеленої зони дозволено в'їзд без обмежень, з жовтої - з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Країнам з червоної зони заборонено в'їзд до Чорногорії. Україна увійшла до жовтої зони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Чорногорії дозволив в'їзд на територію країни туристам з України. При цьому наші громадяни мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин від моменту прибуття.Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії, - пише Укрінформ. "Країни, мешканці яких можуть в'їхати до Чорногорії, якщо вони нададуть негативний тест ПЛР-тест на SARS-CoV-2, здійснений акредитованими лабораторіями, це: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Туреччина, Ізраїль, Польща, Румунія, Італія та Україна. Тест повинен бути зроблений не більш як 48 годин до того", - йдеться у повідомленні.Відповідні зміни набувають чинності опівночі в неділю, 21 червня.У Чорногорії запровадили правила зон для в'їзду до країни. Країнам з зеленої зони дозволено в'їзд без обмежень, з жовтої - з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Країнам з червоної зони заборонено в'їзд до Чорногорії. Україна увійшла до жовтої зони.

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