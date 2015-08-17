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Чорногорія дозволила в'їзд для українців

Чорногорія дозволила в'їзд для українців
Уряд Чорногорії дозволив в'їзд на територію країни туристам з України. При цьому наші громадяни мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин від моменту прибуття.

Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії, - пише Укрінформ.

"Країни, мешканці яких можуть в'їхати до Чорногорії, якщо вони нададуть негативний тест ПЛР-тест на SARS-CoV-2, здійснений акредитованими лабораторіями, це: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Туреччина, Ізраїль, Польща, Румунія, Італія та Україна. Тест повинен бути зроблений не більш як 48 годин до того", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни набувають чинності опівночі в неділю, 21 червня.

У Чорногорії запровадили правила зон для в'їзду до країни. Країнам з зеленої зони дозволено в'їзд без обмежень, з жовтої - з негативним ПЛР-тестом на COVID-19. Країнам з червоної зони заборонено в'їзд до Чорногорії. Україна увійшла до жовтої зони.

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Теги: Чорногорія, в'їзд, українці
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