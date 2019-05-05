Під Луцьком вздовж дороги висадили 5 тисяч кущів чорнобривців





Як розповіла Софія Калюжна, впродовж двох днів перед висаджуванням землю обробляли трактором, переорювали траву та розпушували ґрунт.



Акцію "Квітучий прапор України" започаткував волинянин Василь Рижук, який за 20 років засадив чорнобривцями та соняхами майже 700 кілометрів доріг.



"Нині до акції долучилося 45 людей різного віку", - розповідає Софія Калюжна. На зупинці громадського транспорту волиняни намалювали карту України.



Трафарет квітучої карти учасники акції робили самі. На фарбу витратили близько трьох тисяч гривень. Саджанці чорнобривців учасникам акції безплатно надав Василь Рижук. Їх, розповідає чоловік, вирощував сам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вздовж дороги Луцьк-Жидичин волиняни висадили 5 тисяч кущів чорнобривців та прикрасили автобусну зупинку у селі Липляни квітучою картою.Як розповіла Суспільному учасниця акції, впродовж двох днів перед висаджуванням землю обробляли трактором, переорювали траву та розпушували ґрунт.Акцію "Квітучий прапор України" започаткував волинянин, який за 20 років засадив чорнобривцями та соняхами майже 700 кілометрів доріг."Нині до акції долучилося 45 людей різного віку", - розповідає Софія Калюжна. На зупинці громадського транспорту волиняни намалювали карту України.Трафарет квітучої карти учасники акції робили самі. На фарбу витратили близько трьох тисяч гривень. Саджанці чорнобривців учасникам акції безплатно надав Василь Рижук. Їх, розповідає чоловік, вирощував сам.

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