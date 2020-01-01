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У МОЗ розповіли, як треба поводитися на пляжах в умовах карантину

У МОЗ розповіли, як треба поводитися на пляжах в умовах карантину
У МОЗ пояснили правила поведінки на вулиці за умов карантинних обмежень через нову коронавірусну хворобу.

Детальніше про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише ТСН.

Так, згідно з рекомендаціями МОЗ, носити маски на вулиці потрібно лише у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м. Обов’язковим є дотримання маскового режиму в громадському транспорті та в приміщеннях. 

На пляжах можна перебувати без маски, але водночас обов’язково дотримуватись соціальної дистанції, шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.

"Якщо ми говоримо про пляжі, то на них громадяни мають розташовуватися не ближче, ніж 1,5 метри один від одного. І в цьому випадку маски носити не обов’язково", - сказав Степанов.

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Теги: МОЗ, карантин, пляжі, рекомендації
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