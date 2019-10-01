Віталій Кварцяний розповів, як ударив одного з футболістів «Волині» пляшкою по голові
Сьогодні, 19:14
Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний розповів, як ударив одного з гравців своєї команди пляшкою по голові.
Він дав інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Live", - пише УНІАН.
За словами Кварцяного, це сталося у 2011-му чи 2012-му році. "Волинь" грала з "Чорноморцем" в Одесі, а поєдинок завершився внічию - 0:0. Тренер був злий через погану гру підопічних.
"На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді літали, інвестори підтримували. Чую шум у кінці літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу - пляшка віскі, пиво. Кажу: що тут? Якщо б виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб це нічого не було. Кажуть: все-все, добре. Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Вже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними спілкуємося, дружимо", - зазначив Кварцяний.
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Тренер додав, що не схвалює такий підхід, але іноді без нього обійтися було важко: "Іноді доводилося приймати непедагогічні методи. Бити футболістів - це ненормально, але я не так сильно вдарив, як здається. У тому стані, в якому тоді були, вони навіть не відчули".
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Він дав інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Live", - пише УНІАН.
За словами Кварцяного, це сталося у 2011-му чи 2012-му році. "Волинь" грала з "Чорноморцем" в Одесі, а поєдинок завершився внічию - 0:0. Тренер був злий через погану гру підопічних.
"На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді літали, інвестори підтримували. Чую шум у кінці літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу - пляшка віскі, пиво. Кажу: що тут? Якщо б виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб це нічого не було. Кажуть: все-все, добре. Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Вже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними спілкуємося, дружимо", - зазначив Кварцяний.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До туалету боляче було ходити», - ексгравець «Волині» про тренування Кварцяного
Тренер додав, що не схвалює такий підхід, але іноді без нього обійтися було важко: "Іноді доводилося приймати непедагогічні методи. Бити футболістів - це ненормально, але я не так сильно вдарив, як здається. У тому стані, в якому тоді були, вони навіть не відчули".
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Коментарі 1
А я б на місці футболіста відбив би з пляшки "розочку" і завалив би прямо в тупу, пяну харю Кварцяного. Не задумуючись.
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