Віталій Кварцяний розповів, як ударив одного з футболістів «Волині» пляшкою по голові





Він дав інтерв'ю YouTube-каналу



За словами Кварцяного, це сталося у 2011-му чи 2012-му році. "Волинь" грала з "Чорноморцем" в Одесі, а поєдинок завершився внічию - 0:0. Тренер був злий через погану гру підопічних.



"На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді літали, інвестори підтримували. Чую шум у кінці літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу - пляшка віскі, пиво. Кажу: що тут? Якщо б виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб це нічого не було. Кажуть: все-все, добре. Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Вже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними спілкуємося, дружимо", - зазначив Кварцяний.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До туалету боляче було ходити», - ексгравець «Волині» про тренування Кварцяного



Тренер додав, що не схвалює такий підхід, але іноді без нього обійтися було важко: "Іноді доводилося приймати непедагогічні методи. Бити футболістів - це ненормально, але я не так сильно вдарив, як здається. У тому стані, в якому тоді були, вони навіть не відчули".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний розповів, як ударив одного з гравців своєї команди пляшкою по голові.Він дав інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Live" , - пише УНІАН За словами Кварцяного, це сталося у 2011-му чи 2012-му році. "Волинь" грала з "Чорноморцем" в Одесі, а поєдинок завершився внічию - 0:0. Тренер був злий через погану гру підопічних."На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді літали, інвестори підтримували. Чую шум у кінці літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу - пляшка віскі, пиво. Кажу: що тут? Якщо б виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб це нічого не було. Кажуть: все-все, добре. Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Вже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними спілкуємося, дружимо", - зазначив Кварцяний.Тренер додав, що не схвалює такий підхід, але іноді без нього обійтися було важко: "Іноді доводилося приймати непедагогічні методи. Бити футболістів - це ненормально, але я не так сильно вдарив, як здається. У тому стані, в якому тоді були, вони навіть не відчули".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію