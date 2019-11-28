У Луцький клінічний пологовий будинок придбали нові ліжка. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Для Луцького клінічного пологового будинку придбали нові ліжка-трансформери у пологові зали та екологічні ліжка у палати покращеного перебування.
Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
"Ми придбали нові ліжка-трансформери у пологові зали та нові екологічні функціональні ліжка у палати покращеного перебування.
Для вас - комфорт і безпека, для нас - зручність у наданні допомоги.
Майстри працюють на повну!
Вартість ліжка-трансформера (за 1шт.) - 84 тис. гривень, функціонального-ліжка (за 1шт.) - 29 тис. гривень.
Ми пишаємося досягнутими нами успіхами і постійно працюємо для покращення вашого комфортного перебування у пологовому будинку!
Завітайте і переконайтеся самі!", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
"Ми придбали нові ліжка-трансформери у пологові зали та нові екологічні функціональні ліжка у палати покращеного перебування.
Для вас - комфорт і безпека, для нас - зручність у наданні допомоги.
Майстри працюють на повну!
Вартість ліжка-трансформера (за 1шт.) - 84 тис. гривень, функціонального-ліжка (за 1шт.) - 29 тис. гривень.
Ми пишаємося досягнутими нами успіхами і постійно працюємо для покращення вашого комфортного перебування у пологовому будинку!
Завітайте і переконайтеся самі!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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