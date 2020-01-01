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Луцький мультиплікатор під час карантину освоїв професію пекаря. ВІДЕО

Луцький мультиплікатор під час карантину освоїв професію пекаря. ВІДЕО
Луцький мультиплікатор Леонід Тивонюк у час карантину освоїв нову професію. Чоловік розповів Суспільному, що через пандемію COVID-19 замовлень на відеопродукцію не було, і він почав пекти хліб.

У пекарні Леонід Тивонюк працює місяць. Каже, що за цей період освоїв ази пекарства. Вправляється на виготовленні і випіканні лавашів – прісного білого хліба, який має вигляд тонкого коржа.

"Перший день взагалі тісто липло до рук, тому що воно мокрувате і ти його, щоб кульку скатати, я приходив декілька раз мив руки", - розповідає пекар.

Вчитель Леоніда – вірменин Маіс Багдасарян. Чоловік переїхав жити в Україну 20 років тому. 5 років випікає лаваші.

Маіс Багдасарян каже, що найголовніше у кожній роботі мати бажання вчитися. І додає – у нового пекаря охоти освоїти цей фах не бракувало.

Леонід Тивонюк каже, що і сам, і його сім’я їдять випічку власного виготовлення - випікання лавашів приносить і заробіток, і насолоду. Хоч після послаблення карантину планує повернутися до основної професії, однак, каже чоловік, пекти хліб не припинятиме.


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Теги: Леонід Тивонюк карантин, пекар
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