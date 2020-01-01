Луцький мультиплікатор під час карантину освоїв професію пекаря. ВІДЕО

Леонід Тивонюк у час карантину освоїв нову професію. Чоловік розповів



У пекарні Леонід Тивонюк працює місяць. Каже, що за цей період освоїв ази пекарства. Вправляється на виготовленні і випіканні лавашів – прісного білого хліба, який має вигляд тонкого коржа.



"Перший день взагалі тісто липло до рук, тому що воно мокрувате і ти його, щоб кульку скатати, я приходив декілька раз мив руки", - розповідає пекар.



Вчитель Леоніда – вірменин Маіс Багдасарян. Чоловік переїхав жити в Україну 20 років тому. 5 років випікає лаваші.



Маіс Багдасарян каже, що найголовніше у кожній роботі мати бажання вчитися. І додає – у нового пекаря охоти освоїти цей фах не бракувало.



Леонід Тивонюк каже, що і сам, і його сім’я їдять випічку власного виготовлення - випікання лавашів приносить і заробіток, і насолоду. Хоч після послаблення карантину планує повернутися до основної професії, однак, каже чоловік, пекти хліб не припинятиме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький мультиплікатору час карантину освоїв нову професію. Чоловік розповів Суспільному , що через пандемію COVID-19 замовлень на відеопродукцію не було, і він почав пекти хліб.У пекарні Леонід Тивонюк працює місяць. Каже, що за цей період освоїв ази пекарства. Вправляється на виготовленні і випіканні лавашів – прісного білого хліба, який має вигляд тонкого коржа."Перший день взагалі тісто липло до рук, тому що воно мокрувате і ти його, щоб кульку скатати, я приходив декілька раз мив руки", - розповідає пекар.Вчитель Леоніда – вірменин. Чоловік переїхав жити в Україну 20 років тому. 5 років випікає лаваші.Маіс Багдасарян каже, що найголовніше у кожній роботі мати бажання вчитися. І додає – у нового пекаря охоти освоїти цей фах не бракувало.Леонід Тивонюк каже, що і сам, і його сім’я їдять випічку власного виготовлення - випікання лавашів приносить і заробіток, і насолоду. Хоч після послаблення карантину планує повернутися до основної професії, однак, каже чоловік, пекти хліб не припинятиме.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію