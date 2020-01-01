Луцький мультиплікатор під час карантину освоїв професію пекаря. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Луцький мультиплікатор Леонід Тивонюк у час карантину освоїв нову професію. Чоловік розповів Суспільному, що через пандемію COVID-19 замовлень на відеопродукцію не було, і він почав пекти хліб.
У пекарні Леонід Тивонюк працює місяць. Каже, що за цей період освоїв ази пекарства. Вправляється на виготовленні і випіканні лавашів – прісного білого хліба, який має вигляд тонкого коржа.
"Перший день взагалі тісто липло до рук, тому що воно мокрувате і ти його, щоб кульку скатати, я приходив декілька раз мив руки", - розповідає пекар.
Вчитель Леоніда – вірменин Маіс Багдасарян. Чоловік переїхав жити в Україну 20 років тому. 5 років випікає лаваші.
Маіс Багдасарян каже, що найголовніше у кожній роботі мати бажання вчитися. І додає – у нового пекаря охоти освоїти цей фах не бракувало.
Леонід Тивонюк каже, що і сам, і його сім’я їдять випічку власного виготовлення - випікання лавашів приносить і заробіток, і насолоду. Хоч після послаблення карантину планує повернутися до основної професії, однак, каже чоловік, пекти хліб не припинятиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У пекарні Леонід Тивонюк працює місяць. Каже, що за цей період освоїв ази пекарства. Вправляється на виготовленні і випіканні лавашів – прісного білого хліба, який має вигляд тонкого коржа.
"Перший день взагалі тісто липло до рук, тому що воно мокрувате і ти його, щоб кульку скатати, я приходив декілька раз мив руки", - розповідає пекар.
Вчитель Леоніда – вірменин Маіс Багдасарян. Чоловік переїхав жити в Україну 20 років тому. 5 років випікає лаваші.
Маіс Багдасарян каже, що найголовніше у кожній роботі мати бажання вчитися. І додає – у нового пекаря охоти освоїти цей фах не бракувало.
Леонід Тивонюк каже, що і сам, і його сім’я їдять випічку власного виготовлення - випікання лавашів приносить і заробіток, і насолоду. Хоч після послаблення карантину планує повернутися до основної професії, однак, каже чоловік, пекти хліб не припинятиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Луцький мультиплікатор під час карантину освоїв професію пекаря. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Попросили надіти маску: волинянин затіяв бійку в магазині
Сьогодні, 06:46
У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
Сьогодні, 04:50