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У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО

У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
Незабаром у дворах будинків на вулиці Ковельська, 4 та 6 відбудуться кардинальні зміни.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Нині тут зруйноване дорожнє покриття та тротуари, під час дощу утворюються величезні калюжі, відсутнє освітлення. 19 червня у дворі цих будинків перший заступник міського голови Григорій Недопад, радник міського голови Ігор Поліщук, депутат міської ради Микита Рабан та директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк провели зустріч з мешканцями, аби обговорити питання капітального ремонту двору.

У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО

Радник міського голови Ігор Поліщук зауважив, що у дворі буде здійснено комплексний ремонт. Дорожнє покриття та тротуари вимостять бруківкою, зроблять паркувальні місця, встановлять зовнішнє LED-освітлення. За його словами, минулоріч тут уже, завдяки старанням депутата Микити Рабана, встановлено дитячий майданчик.

“Уже проведено тендер, визначено підрядну організацію, яка здійснюватиме ремонтні роботи. Жодних перепон для початку робіт нема. Під час цієї зустрічі хочемо узгодити з вами проєкт, вислухати пропозиції та зауваження, аби потім не виникало конфліктних ситуацій”, - додав він.

У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО

Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк зазначив, що під час дощів цей двір підтоплює, а тому буде зроблено додаткову зливову каналізацію, аби відводити воду. Крім того, облаштують критий майданчик для сміттєвих контейнерів. Влаштують й додаткові пішохідні доріжки.

За його словами, роботи розпочнуться у найближчі тижні та завершать їх до кінця літа.

Мешканці позитивно сприйняли запропонований проєкт реконструкції двору. Вони активно висловлювали свої пропозиції та зауваження.

У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО
У Луцьку візьмуться капітально ремонтувати один з дворів. ФОТО

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Теги: двір, ремонт, Ковельська
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