Може бути в Луцьку: просять допомогти розшукати 35-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Мешканка Нововолинська Віталіна Михалюк просить про допомогу в пошуку брата Галаса Сергія Олександровича. Уже кілька днів чоловік не виходить на зв'язок.
Про це жінка написала на своїй сторінці в facebook.
«Допоможіть знайти. 17-го червня пропав мій хворий брат, Галас Сергій Олександрович, 1985 р.н. Їхав з м. Рожище до м. Нововолинська. Можливо, перебуває у м.Луцьк або в його околицях. Востаннє, в телефонній розмові сказав, що приїхав з друзями на озеро і швидко закінчив розмову. Після цього, телефон вимкнений, на зв’язок не виходить.
Має зелені очі, темно-русе (ближче до сірого) волосся, худорляву статуру, зріст 165- 170см. Дуже комунікабельний і довірливий. Легко заводить нові контакти і піддається сторонньому впливу. Був одягнений у сіро-жовту футболку, сині джинси і кросівки. З собою мав великий армійський рюкзак болотного кольору і яскраву синю сумку.
Велике прохання, до людей, які його бачили або, можливо знають де він може перебувати, відгукнутись. Будемо дуже вдячні за будь- яку інформацію», – йдеться в дописі.
Телефон мами 0972187589, сестри 0683994016.
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Про це жінка написала на своїй сторінці в facebook.
«Допоможіть знайти. 17-го червня пропав мій хворий брат, Галас Сергій Олександрович, 1985 р.н. Їхав з м. Рожище до м. Нововолинська. Можливо, перебуває у м.Луцьк або в його околицях. Востаннє, в телефонній розмові сказав, що приїхав з друзями на озеро і швидко закінчив розмову. Після цього, телефон вимкнений, на зв’язок не виходить.
Має зелені очі, темно-русе (ближче до сірого) волосся, худорляву статуру, зріст 165- 170см. Дуже комунікабельний і довірливий. Легко заводить нові контакти і піддається сторонньому впливу. Був одягнений у сіро-жовту футболку, сині джинси і кросівки. З собою мав великий армійський рюкзак болотного кольору і яскраву синю сумку.
Велике прохання, до людей, які його бачили або, можливо знають де він може перебувати, відгукнутись. Будемо дуже вдячні за будь- яку інформацію», – йдеться в дописі.
Телефон мами 0972187589, сестри 0683994016.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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