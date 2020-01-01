Може бути в Луцьку: просять допомогти розшукати 35-річного чоловіка. ФОТО

Віталіна Михалюк просить про допомогу в пошуку брата Галаса Сергія Олександровича. Уже кілька днів чоловік не виходить на зв'язок.



Про це жінка написала на своїй сторінці в



«Допоможіть знайти. 17-го червня пропав мій хворий брат, Галас Сергій Олександрович, 1985 р.н. Їхав з м. Рожище до м. Нововолинська. Можливо, перебуває у м.Луцьк або в його околицях. Востаннє, в телефонній розмові сказав, що приїхав з друзями на озеро і швидко закінчив розмову. Після цього, телефон вимкнений, на зв’язок не виходить.



Має зелені очі, темно-русе (ближче до сірого) волосся, худорляву статуру, зріст 165- 170см. Дуже комунікабельний і довірливий. Легко заводить нові контакти і піддається сторонньому впливу. Був одягнений у сіро-жовту футболку, сині джинси і кросівки. З собою мав великий армійський рюкзак болотного кольору і яскраву синю сумку.



Велике прохання, до людей, які його бачили або, можливо знають де він може перебувати, відгукнутись. Будемо дуже вдячні за будь- яку інформацію», – йдеться в дописі.



Телефон мами 0972187589, сестри 0683994016.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинськапросить про допомогу в пошуку брата. Уже кілька днів чоловік не виходить на зв'язок.Про це жінка написала на своїй сторінці в facebook «Допоможіть знайти. 17-го червня пропав мій хворий брат, Галас Сергій Олександрович, 1985 р.н. Їхав з м. Рожище до м. Нововолинська. Можливо, перебуває у м.Луцьк або в його околицях. Востаннє, в телефонній розмові сказав, що приїхав з друзями на озеро і швидко закінчив розмову. Після цього, телефон вимкнений, на зв’язок не виходить.Має зелені очі, темно-русе (ближче до сірого) волосся, худорляву статуру, зріст 165- 170см. Дуже комунікабельний і довірливий. Легко заводить нові контакти і піддається сторонньому впливу. Був одягнений у сіро-жовту футболку, сині джинси і кросівки. З собою мав великий армійський рюкзак болотного кольору і яскраву синю сумку.Велике прохання, до людей, які його бачили або, можливо знають де він може перебувати, відгукнутись. Будемо дуже вдячні за будь- яку інформацію», – йдеться в дописі.Телефон мами, сестри

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