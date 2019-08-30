Нововолинськ перед грозою: показали вражаючі фото





Світлинами люди ділилися у соцмережах.



До слова, нещодавно у Луцьку люи помітили



Ivan Serediuk Ivan Serediuk Ivan Serediuk Oksa Mayboroda Оксана Ільченко Павлишин Ніна Тиха

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцям Нововолинська вдалось зазнімкувати небо над містом перед грозою. Надвечір суботи, 20 червня, небо затягнуло сірими хмарами.Світлинами люди ділилися у соцмережах.До слова, нещодавно у Луцьку люи помітили яскраву подвійну веселку під час грози.

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