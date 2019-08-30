Нововолинськ перед грозою: показали вражаючі фото
Сьогодні, 22:24
Мешканцям Нововолинська вдалось зазнімкувати небо над містом перед грозою. Надвечір суботи, 20 червня, небо затягнуло сірими хмарами.
Світлинами люди ділилися у соцмережах.
До слова, нещодавно у Луцьку люи помітили яскраву подвійну веселку під час грози.
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Світлинами люди ділилися у соцмережах.
До слова, нещодавно у Луцьку люи помітили яскраву подвійну веселку під час грози.
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