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Нововолинськ перед грозою: показали вражаючі фото

Нововолинськ перед грозою: показали вражаючі фото
Мешканцям Нововолинська вдалось зазнімкувати небо над містом перед грозою. Надвечір суботи, 20 червня, небо затягнуло сірими хмарами.

Світлинами люди ділилися у соцмережах.

До слова, нещодавно у Луцьку люи помітили яскраву подвійну веселку під час грози.

Ivan Serediuk
Ivan Serediuk
Ivan Serediuk
Ivan Serediuk
Ivan Serediuk
Ivan Serediuk
Oksa Mayboroda
Oksa Mayboroda
Оксана Ільченко Павлишин
Оксана Ільченко Павлишин
Ніна Тиха
Ніна Тиха

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Теги: Нововолинськ, небо, гроза
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