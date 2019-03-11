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На Волині водії самотужки прибрали з дороги дерево, яке повалив буревій. ВІДЕО

На Волині водії самотужки прибрали з дороги дерево, яке повалив буревій. ВІДЕО
У суботу, 20-го червня близько 20:00 на дорозі до села Житані Володимир-Волинського району буревій повалив дерево.

Фото та відео з події БУГу надіслали в інстаграмі читачі.

Під деревом змогло проїхати легкове авто, але бус застряг на дорозі.

Як розповідають, водій легковика привіз бензопилу. Дерево вдалося прибрати з дороги за пів години.

“На жаль, інші люди не зупинялись допомогти, а проїжджали повз” – розповіли БУГу.

На Волині водії самотужки прибрали з дороги дерево, яке повалив буревій. ВІДЕО
На Волині водії самотужки прибрали з дороги дерево, яке повалив буревій. ВІДЕО



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Теги: буревій, дерево, водій, Житані
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