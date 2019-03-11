На Волині водії самотужки прибрали з дороги дерево, яке повалив буревій. ВІДЕО
Сьогодні, 22:51
У суботу, 20-го червня близько 20:00 на дорозі до села Житані Володимир-Волинського району буревій повалив дерево.
Фото та відео з події БУГу надіслали в інстаграмі читачі.
Під деревом змогло проїхати легкове авто, але бус застряг на дорозі.
Як розповідають, водій легковика привіз бензопилу. Дерево вдалося прибрати з дороги за пів години.
“На жаль, інші люди не зупинялись допомогти, а проїжджали повз” – розповіли БУГу.
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Фото та відео з події БУГу надіслали в інстаграмі читачі.
Під деревом змогло проїхати легкове авто, але бус застряг на дорозі.
Як розповідають, водій легковика привіз бензопилу. Дерево вдалося прибрати з дороги за пів години.
“На жаль, інші люди не зупинялись допомогти, а проїжджали повз” – розповіли БУГу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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