На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19
Сьогодні, 00:34
У Закарпатській області не вистачає місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Також вже переповнені всі опорні лікарні першої хвилі.
Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, пишуть Факти.
За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.
Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.
Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.
Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус.
"За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації", – сказав Поляк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, пишуть Факти.
За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.
Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.
Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.
Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус.
"За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації", – сказав Поляк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру
Сьогодні, 01:26
На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19
Сьогодні, 00:34
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині настоятель храму став ченцем
20 червень, 23:28