На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19





Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, пишуть



За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.



Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.



Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.



Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус.



"За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації", – сказав Поляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області не вистачає місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Також вже переповнені всі опорні лікарні першої хвилі.Про це на брифінгу заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні, пишуть Факти За його словами, така ситуація пов’язана з різким збільшенням хворих на коронавірус, у яких хвороба з тяжким перебігом.Також він зазначив, що в більшості випадків зростання кількості хворих на коронавірус відбувається через те, що не всі вчасно звертаються в медустанови.Михайло Поляк додав, що лікування від коронавірусу триває близько трьох тижнів, тому можливість приймати нових пацієнтів вкрай низька.Зараз в Закарпатській області приймає хворих перша хвиля. Також вже відкриті друга і третя хвилі, щоб прийняти хворих на коронавірус."За ці два тижні, що минули з ослаблення карантину, кількість хворих на коронавірус зросла в рази, ми скоро дійдемо до того, що не матимемо місця для госпіталізації", – сказав Поляк.

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